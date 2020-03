Governo de SP oferece 18 mil vagas para cursos online

Para quem for enfrentar a quarentena devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), nada melhor que passar o tempo confinado estudando. Para ajudar nessa tarefa, o Governo de São Paulo abriu 18 mil vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional do programa Via Rápida Virtual.

As inscrições para os cursos começam hoje (26) e vão até o dia 5 de abril. Para se cadastrar basta acessar o link (clique aqui). As aulas são realizadas de forma online, no modelo de Ensino à Distância (EAD), sem que o interessado precise sair de casa. Serão quatro cursos de curta duração (80h), em áreas de gestão e tecnologia de informação.

Podem se inscrever pessoas acima de 16 anos. As aulas têm previsão para iniciar no dia 13 de abril, segunda-feira. Para receber o certificado, o aluno deve completar a carga horária completa do curso virtual.