Governo de SP prorroga gratuidade do Bom Prato até o fim de abril para moradores de rua

O governo do estado de São Paulo prorrogou aa gratuidade das refeições oferecidas na Rede Bom Prato aos moradores em situação de rua até o dia 30 de abril. A decisão foi publicada nesta quarta-feira (30) no Diário Oficial e passa a valer a partir de hoje.



“A prorrogação da gratuidade nas refeições é uma das nossas ações de proteção social para amparar as pessoas em situação de maior vulnerabilidade social”, diz a Secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Célia Parnes.



A gratuidade nas refeições da Rede Bom Prato para pessoas em situação de rua teve início em junho, mediante cadastramento das Prefeituras e apresentação do cartão com QR Code pelos beneficiários.



Desde o início da pandemia da COVID-19, os 59 restaurantes Bom Prato adaptaram o atendimento, passando a servir três refeições diárias (café da manhã, almoço e jantar) em embalagens descartáveis e para retirada, inclusive aos finais de semana. São servidas cerca de 3,2 milhões de refeições por mês. Neste período, já foram servidas mais de 23 milhões de refeições, somando mais de 500 mil servidas gratuitamente para a população em situação de rua cadastrada.



Jantares e finais de semana



A oferta de jantares e refeições aos finais de semana e feriados na Rede Bom Prato também foi prorrogada pelo Governo de São Paulo até o dia 28 de fevereiro. A medida será adotada nas unidades condicionadas a critérios técnicos, à região em que estão instaladas e à demanda apresentada.



A relação das unidades e horários de funcionamento será divulgada no site da Secretaria de Desenvolvimento Social.