Governo de SP prorroga quarentena até 7 de fevereiro

O governo de São Paulo publicou nesta quinta-feira (31) um decreto prorrogando a quarentena no estado até o dia 7 de fevereiro.

A medida foi tomada sob a justificativa de necessidade de “conter a disseminação de Covid-19 e garantir o adequado funcionamento dos serviços de saúde”.

O decreto apenas renova uma determinação feita pela gestão estadual no início da pandemia de coronavírus e que vem sendo prorrogada pelo governador João Doria (PSDB), mesmo com as flexibilizações econômicas estabelecidas pelo Plano São Paulo.

Essa é a 15ª vez que a quarentena é prorrogada no estado, com o intuito de conter o aumento de casos da Covid-19 e desafogar o sistema de saúde. A gestão Doria também já havia determinado que os próximos dias, entre 1 e 3 de janeiro, foram inseridos na fase vermelha, a mais grave e restritiva da quarentena, na qual apenas serviços essenciais podem funcionar

Em dezembro, o estado de São Paulo registrou 57% mais mortes em razão da Covid-19 em relação ao mês anterior. Até o momento, foram confirmados 4.382 óbitos no estado – o maior desde setembro, com 5.608

Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, também houve aumento de 67% no número de casos confirmados da Covid-19 em dezembro em relação ao mês de novembro. Foram 210.425 confirmações em dezembro até esta quarta, contra 125.526 em novembro.