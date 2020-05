Governo divulga calendário para pagamento da 2ª parcela do Auxílio Emergencial

Na noite de quinta-feira (14), o presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido) anunciou em uma live pela internet que o Governo Federal começará a pagar a segunda parcela do Auxílio Emergencial de R$ 600 a partir desta segunda-feira, 18 de maio.

Na manhã de hoje (15), sexta-feira, foi publicado no Diário Oficial o calendário do pagamento da parcela apenas para pessoas que receberam a primeira parcela do benefício. As datas são baseadas de acordo com o mês de aniversário do beneficiário, confira:

Para quem está recebendo pela Poupança Social Digital da Caixa

Nascidos em Janeiro e Fevereiro – 20 de maio

Nascidos em Março e Abril – 21 de maio

Nascidos em Maio e Junho – 22 de maio

Nascidos em Julho e Agosto – 23 de maio

Nascidos em Setembro e Outubro – 25 de maio

Nascidos em Novembro e Dezembro – 26 de maio

Calendário para beneficiário do Bolsa Família

NIS 1 – 18 de maio

NIS 2 – 19 de maio

NIS 3 – 20 de maio

NIS 4 – 21 de maio

NIS 5 – 22 de maio

NIS 6 – 25 de maio

NIS 7 – 26 de maio

NIS 8 – 27 de maio

NIS 9 – 28 de maio

NIS 0 – 29 de maio

Calendário para saques da poupança digital e transferência para outras contas bancárias

Nascidos em Janeiro – 30 de maio

Nascidos em Fevereiro – 1 de junho

Nascidos em Março – 2 de junho

Nascidos em Abril – 3 de junho

Nascidos em Maio – 4 de junho

Nascidos em Junho – 5 de junho

Nascidos em Julho – 6 de junho

Nascidos em Agosto – 8 de junho

Nascidos em Setembro – 9 de junho

Nascidos em Outubro – 10 de junho

Nascidos em Novembro – 12 de junho

Nascidos em Dezembro – 13 de junho

Faz mais de 1 mês que Marcela Gomes Zuza Duarte espera por uma resposta do Governo Federal se ela tem direito ou não ao Auxílio emergencial.

Marcela é moradora do Tucuruvi e cuida de quatro filhos junto com seu marido. Ela entrou em contato pelo número 111 (telefone apenas para o esclarecimento de dúvidas sobre o Auxílio Emergencial), mas os atendentes não souberam dizer se ela pode ou não receber o benefício.

Atualmente, a única renda da casa é de seu marido, que teve seu salário reduzido por conta da pandemia. Segundo ela, todo o mês a família está escolhendo quais contas vão deixar de pagar: “vamos pagando uma [conta] e deixando outras contas [sem pagar]”.

Segundo pesquisa da Instituição Fiscal Independente (IFI), o número de pessoas que devem receber o Auxílio Emergencial pode chegar a 112 milhões. Atualmente, o benefício já foi oferecido para mais de 50 milhões de pessoas, mas deve crescer para 80 milhões ainda neste mês.

Novos beneficiários

Segundo o Governo Federal, neste sábado (16) será feito o pagamento de um novo lote de beneficiários do Auxílio Emergencial de 405.163 mil pessoas. A Caixa disponibilizará R$ 246 milhões, no total, serão realizados 311.637 créditos em contas da Caixa e 93.526 em contas de outros bancos.