Governo divulga calendário para pagamento das 5 parcelas do Auxílio Emergencial

O Governo Federal definiu os dias de depósito e de saque do Auxílio Emergencial de R$ 600 para todos os beneficiários. A divulgação das datas aconteceu nesta sexta-feira (17) pelo Diário Oficial da União.

Assim como tem ocorrido nas últimas parcelas, os pagamentos ocorrerão de acordo com o mês de aniversário do beneficiário. Quem já recebeu o depósito da terceira parcela, o saque da 4ª parcela será autorizada ainda neste mês.

Já a 5ª parcela será depositada na conta poupança da Caixa, por meio do aplicativo Caixa Tem) entre os dias 28 de agosto e 30 de setembro, conforme a data de nascimento do beneficiário. Os saques ocorrerão entre os dias 19 de setembro e 27 de outubro.

As pessoas que recebem o benefício são autônomos, microempreendedores, desempregados e pessoas de baixa renda impactadas pela pandemia do coronavírus (covid-19).

Para fazer o pagamento do Auxílio Emergencial, o Governo Federal separou as datas conforme o pagamento de cada parcela do benefício. Esse calendário foi dividido em 4 ciclos, são eles:

Ciclo 1 – Beneficiários que receberam a primeira parcela em abril;

Ciclo 2 – Beneficiários que receberam a primeira parcela em abril/maio;

Ciclo 3 – Beneficiários que receberam a primeira parcela em maio/junho;

Ciclo 4 – Beneficiários que receberam a primeira parcela em junho/julho;

Confira como será o pagamento das parcelas:

Ciclo 1 – 4ª Parcela

Janeiro : Depósito: 22/07 | Saque: 25/07

: Depósito: 22/07 | Saque: 25/07 Fevereiro : Depósito: 24/07 | Saque: 1º/08

: Depósito: 24/07 | Saque: 1º/08 Março Depósito: 29 /07 | Saque: 1º/08

Depósito: 29 /07 | Saque: 1º/08 Abril : Depósito: 5/08 | Saque: 8/08

: Depósito: 5/08 | Saque: 8/08 Maio : Depósito: 5/08 | Saque: 13/08

: Depósito: 5/08 | Saque: 13/08 Junho : Depósito: 7/08 | Saque: 22/08

: Depósito: 7/08 | Saque: 22/08 Julho : Depósito: 12/08 | Saque: 27/08

: Depósito: 12/08 | Saque: 27/08 Agosto : Depósito: 14/08 | Saque: 1º/09

: Depósito: 14/08 | Saque: 1º/09 Setembro : Depósito: 17/08 | Saque: 5/09

: Depósito: 17/08 | Saque: 5/09 Outubro : Depósito: 19/08 | Saque: 12/09

: Depósito: 19/08 | Saque: 12/09 Novembro : Depósito: 21/08 | Saque: 12/09

: Depósito: 21/08 | Saque: 12/09 Dezembro: Depósito: 26/08 | Saque: 17/09

Ciclo 1 – 5ª Parcela

Janeiro : Depósito: 28/08 | Saque: 19/09

: Depósito: 28/08 | Saque: 19/09 Fevereiro : Depósito: 2/09 | Saque: 22/09

: Depósito: 2/09 | Saque: 22/09 Março Depósito: 4 /09 | Saque: 29/09

Depósito: 4 /09 | Saque: 29/09 Abril : Depósito: 9/09 | Saque: 1º/10

: Depósito: 9/09 | Saque: 1º/10 Maio : Depósito: 11/09 | Saque: 3/10

: Depósito: 11/09 | Saque: 3/10 Junho : Depósito: 16/09 | Saque: 06/10

: Depósito: 16/09 | Saque: 06/10 Julho : Depósito: 18/09 | Saque: 08/10

: Depósito: 18/09 | Saque: 08/10 Agosto : Depósito: 23/09 | Saque: 13/10

: Depósito: 23/09 | Saque: 13/10 Setembro : Depósito: 25/09 | Saque: 15/10

: Depósito: 25/09 | Saque: 15/10 Outubro : Depósito: 28/09 | Saque: 20/10

: Depósito: 28/09 | Saque: 20/10 Novembro : Depósito: 28/09 | Saque: 22/10

: Depósito: 28/09 | Saque: 22/10 Dezembro: Depósito: 30/09 | Saque: 27/10

Para saber o calendário dos ciclos restantes, acesse o link (clique aqui).