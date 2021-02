Governo diz que pretende importar 10 milhões de doses da vacina russa Sputnik V

O ministério da Saúde anunciou nesta sexta-feira (05) a intenção de comprar 10 milhões de doses da vacina Sputnik V importadas da Rússia.

O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, disse que a compra do imunizante será concretizada se a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberar o uso emergencial da vacina e se o governo considerar o preço “competitivo.

O ministério da Saúde comunicou a intenção a representantes do laboratório União Química, que deverá produzir o imunizante no Brasil, em uma fábrica no Distrito Federal.

O governo também disse que, num momento posterior, pretende comprar doses da Sputinik V fabricadas pelo laboratório em território nacional.

O interesse do governo pela vacina russa aumentou depois de a Anvisa ter retirado a exigência de estudos de fase 3 conduzidos no Brasil para aprovação de uso emergencial das vacinas contra a Covid-19. A fase 3 é quando a vacina é testada em larga escala, com milhares de voluntários, para avaliar sua segurança e eficácia.

Até então, os estudos da fase 3 tinham que ter sido feitos obrigatoriamente no país, o que não aconteceu com a Sputnik V.

A Sputnik V tem estudos de fase 3 com resultados publicados em revistas científicas, mas conduzidos fora do país.

O Brasil sinalizou também interesse na vacina Covaxin, produzida pelo laboratório indiano Bharat Biotech. Somando as compras iniciais da Sputnik e da Covaxin, o governo estima obter 30 milhões de doses de imunizantes.