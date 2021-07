Governo entrega doações a 16 entidades que atendem população em situação de rua

O Governador João Doria realizou na manhã desta quinta-feira (29) a doação de 7,5 mil cobertores, 1 mil sacos de dormir e 2 mil pares de meia para 16 entidades que atendem a população em situação de rua na capital. A ação faz parte da campanha Inverno Solidário e do programa Noites Solidárias, iniciativa inédita lançada ontem pelo Governo de SP para garantir acolhimento, proteção social e segurança alimentar às pessoas em situação de rua durante a forte onda de frio que chegou ao estado.

A entrega das doações ocorreu na Casa de Oração do Povo de Rua, localizada na região da Luz. O material será disponibilizado para que as outras 15 entidades façam a retirada. Participaram da ação o Prefeito da capital, Ricardo Nunes, o Padre Júlio Lancellotti, a Presidente do Conselho do Fundo Social, Bia Doria, o Presidente do Fundo Social, Fernando Chucre, a Secretária de Desenvolvimento Social, Célia Parnes, e o CEO da empresa CCR, Marco Cauduro, que representou o Comitê Empresarial Solidário, criado pelo Governo de SP para envolver a iniciativa privada em causas sociais do Estado.

As entidades atendidas nesta manhã com as doações são: Serviço Franciscano de Solidariedade (Sé;, Missão Belém (Praça da Sé); Paróquia São Miguel Arcanjo (Mooca); Associação Cultural Nossa Senhora das Graças (Conj Habitacional Fazenda do Carmo); Abecal – Associação Beneficente Caminho da Luz (Vila Guarani); Associação Comunitária São Mateus (Cidade São Mateus); Inforedes – Centro de Acolhida Glicério (Liberdade); Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto – Centro Comunitário São Martinho de Lima (Belenzinho); Centro de Recreação e Desenvolvimento da Criança Especial (Parada XV de Novembro); COR – Centro de Orientação à Família (Aclimação); Serviço Assistencial Senhor Bom Jesus dos Passos (Liberdade); Coordenação Regional das Obras de Promoção Humana (Jardim São Paulo); Associação Reciclázaro (Belém); Apoio Associação Auxílio Mútuo da Região Leste (Campos Elíseos); Centro de Capacitação para a Vida Projeto Neemias (Vila Mariana); e Associação Assindes Sermig – Arsenal da Criança (Mooca).

Proteção Social

Por meio da campanha Inverno Solidário, o Governo de São Paulo vai entregar 83 mil cobertores térmicos, 2,3 mil agasalhos e 23 mil pares de meias a municípios de diversas regiões do estado. As doações já em andamento foram intensificadas como parte do programa Noites Solidárias, lançado pelo Governador João Doria em razão da forte onda de frio que chegou ao estado. Serão abertas duas mil vagas em alojamentos provisórios a serem instalados em 134 cidades do Estado; um investimento de R$ 3,7 milhões.

O Noites Solidárias oferece proteção social, por meio do acolhimento emergencial, à população em situação de rua. Na capital, o Governo de SP instalou um abrigo provisório com capacidade para 400 pessoas na estação do Metrô Pedro II (linha vermelha, próximo à praça da Sé). Até 31 de julho, o abrigo exclusivamente masculino, vai disponibilizar alimentação, água potável, colchões, cobertores e 20 banheiros químicos entre 20h e 8h.

Na primeira noite de funcionamento, o local recebeu 50 pessoas. A segurança da região e dentro da estação está reforçada pela Secretaria de Segurança Pública e pela Guarda Civil Metropolitana. Uma equipe do Padre Julio Lancelotti irá pernoitar com os abrigados, em todas as noites, para auxiliar no acolhimento dos abrigados.

As ações do programa Noites Solidárias envolvem as Secretarias de Desenvolvimento Social, Logística e Transportes, Segurança Pública, Fundo Social de São Paulo, Defesa Civil, Sabesp e o Exército Brasileiro.

Bom Prato

Para garantir a segurança alimentar da população em maior vulnerabilidade, restaurantes Bom Prato irão servir três mil sopas por noite, gratuitamente, até o fim de agosto. As unidades são do Brás, São Mateus, Perus, Capão Redondo e Santana, na Capital, e nos municípios de São José dos Campos, Taubaté, Ferraz de Vasconcelos, Taboão da Serra e Itapevi. A medida da gratuidade para a população em situação de rua está prorrogada também até o final do mês.