Governo Federal anuncia novo ministro do MEC

Na tarde desta quinta-feira (25), o ex-presidente do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), Carlos Decotelli, foi anunciado como novo ministro do Ministério da Educação (MEC). Ele é o terceiro ministro a assumir desde o inicio do governo de Jair Bolsonaro.

Decotelli substitui o polêmico Abraham Weintraub, que está sendo investigado em um inquérito sobre fake news, que tramita no STF, além de responder uma apuração na Corte por racismo por ter publicado um comentário depreciativo sobre a China.

O anuncio ocorreu por meio de uma foto publicada nas redes sociais do presidente. Ao lado do novo ministro, Bolsonaro destacou a formação acadêmica de Decotelli

“Decotelli é bacharel em Ciências Econômicas pela UERJ, mestre pela FGV, doutor pela Universidade de Rosário, Argentina, e pós-doutor pela Universidade de Wuppertal, na Alemanha”, escreveu o presidente.

De acordo com informações do governo federal, Decotelli atuou durante toda a transição de governo após a eleição de Bolsonaro, em 2018, e ajudou a definir ideias e novas estratégias para as políticas educacionais da atual gestão.

Carlos Decotelli é o primeiro ministro negro do governo Bolsonaro. Ele também envolvimento com a ala militar do governo, pois passou pelas Forças Armadas como professor e atualmente é oficial da reserva da Marinha.

Financista, autor de livros e professor, Decotelli fez pós-doutorado na Bergische Universitãt Wuppertal (Alemanha), é doutor em administração financeira pela Universidade Nacional de Rosário (Argentina), mestre em administração pela Fundação Getulio Vargas (FGV), possui MBA em administração também pela FGV e é bacharel em ciências econômicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).

Foto: Marcello Casal Jr. / Agência Brasil