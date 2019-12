Governo federal derruba multa de 10% por demissões sem justa causa

A partir do ano que vem, empregadores terão menos encargos na hora de demitir seus funcionários. Isso porque o governo federal derrubou a multa de 10% do saldo do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) paga pelas empresas quando demitem seus empregados sem justa causa.

Atualmente, a empresa é obrigada a pagar 50% do lucro do FGTS, desse valor, parte vai para o funcionário e a outra para o poder público. A medida do governo Bolsonaro derruba apenas a obrigatoriedade do empregador destinar os 10% para os cofres públicos. A multa de 40% paga ao funcionário ainda continua valendo.

A contribuição social, como é conhecida, foi criada em 2001 com o objetivo de compensar os pagamentos de atualização monetária por conta das contas do FGTS devidos aos planos econômicos.