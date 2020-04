Governo federal libera saque de até R$ 1.045 do FGTS

Na última terça-feira (7), o governo federal publicou uma Medida Provisória (MP) determinando que trabalhadores possam realizar um saque temporário de até um salário mínimo (R$ 1.045) do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) entre os dias dia 15 de junho até o dia 31 de dezembro.

A MP é uma medida para diminuir os impactos financeiros do trabalhador em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Caso o titular tenha mais de uma conta vinculada, o saque será feito na seguinte ordem:

contas vinculadas relativas a contratos de trabalho extintos, com início pela conta que tiver o menor saldo; e

demais contas vinculadas, com início pela conta que tiver o menor saldo.

O cronograma dos saques acontecerão conforme os critérios estabelecidos pela Caixa Econômica Federal.

Caso o trabalhador seja correntista do banco, o valor será depositado automaticamente em sua conta, desde que o titular não se manifeste contrariamente até 30 de agosto.

Extinção do Pis/Pasep

Na mesma MP foi determinado a extinção Pis/Pasep. Os fundos serão transferidos para o FGTS com o objetivo de facilitar o acesso do recurso aos trabalhadores. A extinção será a partir do dia 31 de maio deste ano. Apesar desta mudança, as regras do Pis/Pasep não serão alteradas.

Auxílio emergencial

Na última terça-feira (7) o governo federal lançou o aplicativo para que famílias que não estão inscritas em programas sociais possam se cadastrar para receber a renda básica emergencial de R$ 600. O valor será depositado a partir do dia 14 deste mês.

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil