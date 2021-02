Governo federal oficializa intenção de compra de mais 30 milhões de doses da CoronaVac

O Ministério da Saúde enviou um ofício nesta quinta (18) ao Instituto Butantan em que afirma ter intenção de compra de mais 30 milhões de doses da vacina CoronaVac.

Essa doses que o governo pretender comprar se somariam às 100 milhões já contratadas, que serão entregues até setembro deste ano.

No documento, assinado pelo secretário-executivo do ministério da Saúde, Elcio Franco, a pasta diz que há uma “necessidade em expandir a aquisição de imunizantes” contra a Covid-19, e que a solicitação “considera a continuidade da vacinação em massa da população brasileira, junto com todos os Estados e Municípios”.

O ministério solicitou também o cronograma de entrega de doses entre outubro e dezembro de 2021. “Do exposto, solicito que seja encaminhada a este Ministério a intenção dessa Fundação de realizar o referido fornecimento de vacinas, conforme entendimentos verbais em 17 de fevereiro do corrente, assim como o cronograma de entrega do quantitativo proposto de 30 milhões de doses, de outubro a dezembro de 2021”.

O Ministério da Saúde disse que irá rever a distribuição das doses de vacinas contra a Covid-19 relativas ao mês de fevereiro porque receberá somente 30% dos imunizantes previstos em contrato para fevereiro.

“O cronograma elaborado e que foi enviado hoje (18) aos gestores previa a inclusão de novos grupos prioritários na campanha de vacinação contra a Covid-19, como povos e comunidades tradicionais ribeirinhas, quilombolas, pessoas de 80 a 89 anos e pessoas de 60 a 79 anos”.