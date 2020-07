Governo Federal prorroga Auxílio Emergencial de R$ 600 por mais 2 meses

Nesta terça-feira (30), o Governo Federal anunciou que irá prorrogar o Auxílio Emergencial de R$ 600 por mais dois meses. A decisão já era esperada, pois na última quinta-feira (26), o presidente Jair Bosonaro já havia anunciado que continuaria pagando o benefício. O governo tem até quinta-feira para detalhar o decreto.

Apesar deste anúncio, o Govenro ainda não terminou de fazer os depósitos da 3ª parcela do Auxílio Emergencial. Além disso, os saques do benefício só estará disponível a partir do dia 18 de julho.

O Auxílio Emergencial é pago para trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos, desempregados e pessoas de baixa renda durante a pandemia da covid-19.

Na live de quinta-feira, o presidente havia anunciado que benefício seria prorrogado por mais três parcelas, entretanto o valor do Auxílio Emergencial seria reduzido gradativamente seguindo essa regra: 4ª parcela – R$ 500, 5ª parcela – R$ 400 e 6ª parcela – R$ 300, totalizando R$ 1.200.

Caso essa proposta fosse levado pra frente, o projeto teria que voltar para ser analisada pelo Congresso, isso porque o valor das parcelas não pode ser menor que o da Lei 13.982/2020, que instituiu o Auxílio Emergencial, aprovada em abril.