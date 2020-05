Governo lança cartilha para facilitar encontros on-line para o Dia das Mães

Em tempos de isolamento social, comemorar um aniversário ou festejar uma data especial tem sido um desafio a todos. Para ajudar nesse encontro virtual entre amigos e parentes, o governo de São Paulo lançou uma cartilha com guia de apps para videochamadas.

O material também é uma opção para celebrar o Dia das Mães, data marcada por aquele almoço em família e troca de presentes. Na cartilha você encontra recomendações para que as pessoas fiquem em casa durante o período do isolamento social, principalmente durante feriados e datas comemorativas, quando as famílias costumam se reunir ou viajar.

O guia reúne os 10 principais aplicativos de videochamada ou videoconferência disponíveis para dispositivos móveis dos sistemas Android e iOS e para computadores. Todos os programas são listados com um passo a passo que ensina o uso de forma didática e intuitiva.

Já para quem pensa nas compras, a cartilha também contém orientações e dicas do Procon-SP aos consumidores ao fazer compras pela internet para o Dia das Mães.

No material reúne dicas como: Conferir se a empresa apresenta seus dados em local de destaque (endereço físico, telefone, e-mail, CNPJ e nome) para saber se é confiável; além de esclarecer dúvidas como: o cliente pode desistir no prazo de sete dias, a contar da data da compra ou da entrega do produto, com a devolução de todas as quantias pagas.

O guia está disponível no site (clique aqui).