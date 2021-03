Governo proíbe novos cadastros para o auxílio emergencial 2021

Os novos pagamentos do auxílio emergencial não vão contemplar novos beneficiários, o pagamento será destinado exclusivamente aos cidadãos que já receberam o auxílio no ano passado.

A previsão do governo é de que aproximadamente 46 milhões de brasileiros recebam a nova prorrogação. No inicio do pagamento no ano passado o benefício chegou a ser pago a 67 milhões de pessoas.

Corte de beneficiários

Além de não abrir espaço para novas solicitações, o governo também cortou diversos beneficiários do ano passado. Segundo informações, foi realizado uma “peneira” que utilizou 11 bases de dados com o objetivo de identificar aqueles que receberam o benefício mas não fazem jus ao pagamento.

Por fim estarão vetados da nova prorrogação os cidadãos que recebem ou que começaram a receber:

Pensão

Aposentadoria

Benefício assistencial

Seguro-desemprego

Requisitos previstos para receber

As regras para receber o auxílio devem se manter as mesmas, onde o benefício é destinado aos trabalhadores informais, autônomos, MEIs e desempregados com renda de até meio salário mínimo por pessoa ou ou cuja renda familiar total seja de até 3 (três) salários mínimos.