Governo publica MP que isenta consumidores pobres de pagar contas de luz

Uma Medida Provisório (MP) publicada ontem (8) determina que a população em vulnerabilidade e que tenha o consumo de luz inferior ou igual a 220 quilowatts-hora (kWh), serão isentas de pagar contas. A medida é válida entre os dias 1º de abril até o dia 30 de junho.

O governo federal irá destinar R$ 900 milhões para o pagamento das contas. De acordo com a MP, os critérios para conseguir essa isenção será:

O consumidor deverá consumir até 20 quilowatts-hora (kWh) por mês

O consumidor deverá estar cadastrado na Tarifa Social;

A MP foi anunciada pelo presidente Bolsonaro (Sem Partido) em pronunciamento em rede nacional na rádio e televisão, na noite de ontem (8).

Leitura manual

Por conta da orientação do isolamento, em razão do risco de contagio do coronavírus (Covid-19), a Enel mudou a forma de mediação de consumo de luz. O valor da conta será calculado pela “auto-leitura”, no qual o consumidor irá informar o quanto consumiu de luz, por meio do aplicativo, do site ou da central de atendimento da distribuidora.

A medida é uma forma de reduzir a circulação dos técnicos pelas ruas, evitando a disseminação do vírus. Para aqueles quer não conseguirem fazer a medição de leitura, o valor da fatura será calculada a partir da média de consumo dos últimos 12 meses.

Contas de água

A Sabesp também irá suspender a cobrança de água para famílias em vulnerabilidade. A medida passou a valer no dia 1º de abril e irá beneficiar 506 mil famílias que já pagam a cobrança da tarifa social de água.

A Tarifa Social Residencial é um benefício que a Sabesp oferece à população em vulnerabilidade do Estado de São Paulo.

Foto: Beth Santos/Secretária-Geral PR