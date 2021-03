Grande SP entra na fase laranja de restrições, que veta abertura de bares

A Grande São Paulo entrou hoje na fase laranja da quarentena, que veta o funcionamento de bares e permite que restaurantes operem somente até as 20h.

Bares que servem alimentos estão liberados, pois são enquadrados na categoria de restaurantes. Estes permanecem autorizados a funcionar e vender bebidas alcoólicas junto com as refeições.

Essa nova reclassificação da quarentena foi anunciada pelo governo de São Paulo na última sexta-feira (26).

As reclassificações das regiões do Plano São Paulo são sempre anunciadas em sextas-feiras, e passam a valer na segunda-feira seguinte. Em caso de piora nos indicadores, o governo pode determinar recrudescimento das medidas antes do previsto.

A gestão Doria decidiu realizar a mudança para a fase laranja após as regiões apresentarem piora nos indicadores de Covid-19. São Paulo completou um ano de pandemia e registrou lotação recorde em hospitais privados e públicos da capital paulista.

Na última quarta-feira (24), o governo de São Paulo anunciou também a restrição de circulação em todo o estado das 23h às 5h. A medida entra em vigor na noite desta sexta (26) e deve permanecer até o dia 14 de março.

O governo paulista autorizou a PM a determinar a dispersão de aglomerações, “sempre que constatar reunião de pessoas capaz de aumentar a disseminação da Covid-19”.

As regiões que estão na Fase Laranja – bares não abrem, e demais serviços funcionam com restrições de horários

– Grande SP – incluindo capital

– Franca

– Sorocaba

– Campinas

– Registro

– Ribeirão Preto

– São José do Rio Preto

– São João da Boa Vista

– Taubaté