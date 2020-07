Greve de metroviários é suspensa, mas estações amanhecem fechadas

Na madrugada desta terça-feira (27), o Sindicato dos Metroviários decidiu suspender a greve marcada para hoje. Segundo a categoria, a decisão ocorre porque o Governo e São Paulo aceitou as propostas do Ministério Público do Trabalho (MPT) contra o corte de salários dos trabalhadores.

A greve havia sido marcado também na noite de ontem (26), por conta disso, como não houve tempo suficiente para comunicar todos os trabalhadores da categoria em razão do horário avançado, muitas estações de Metrô amanheceram fechadas.

O serviço só começou a funcionar normalmente após duas horas de atraso. EM dias comuns, as estações são abertas a partir das 4h40, no entanto, duas linhas só começaram a funcionar após às 7h, confira:

Linha 1-Azul – de Tucuruvi a Jabaquara às 7h24

Linha 2-Verde – de Vila Prudente a Vila Madalena às 7h25

Linha 3-Vermelha – de Corinthians-Itaquera a Palmeiras-Barra Funda às 6h45

Linha 15- Prata – de São Mateus a Vila Prudente às 6h34

Em razão da demora, muitos passageiros compartilharam fotos e vídeos nas redes sociais criticando o atraso na abertura das estações. O secretário estadual dos Transportes escreveu em seu Twitter pedindo desculpas pelo transtorno às população e acusando o sindicato pelo atraso.

Às 7h25 desta manhã todas estações do @metrosp_oficial estão abertas. Peço desculpas aos passageiros pelo transtorno e desejo uma excelente terça-feira. 🙏🏻 — @alexandrebaldy (@alexandrebaldy) July 28, 2020

Uma greve no Metrô, interrompendo o sistema de transporte em meio a pandemia, que aproximadamente 1.5 milhão de passageiros estão utilizando para irem trabalhar, é um completo absurdo. Desta forma fiz todo o possível para evitar a greve. — @alexandrebaldy (@alexandrebaldy) July 28, 2020

Reivindicações

As reivindicações dos metroviários era contra a perda de direitos no qual resultaria em corte de salário dos trabalhadores da categoria. Em razão disso, a proposta foi organizada pelo MPT e encampada pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT).

Confira as reivindicações:

1- Manutenção do adicional noturno de 50%, com o pagamento de adicional noturno de 25% pelo período de 6 meses, e o adiamento da diferença de 25% do adicional noturno, que devem ser pagos integralmente nos 6 (seis) meses subsequentes;

2- Manutenção da Gratificação por Tempo de Serviço, com a garantia dos valores adquiridos até 30/04/2020, e a suspensão da aplicabilidade do percentual pelo período de 6 (seis) meses (01/05/2020 a 01/11/2020), retomando-se o pagamento do direito adquirido neste período no 7º mês, com o consequente pagamento dos respectivos valores retroativos à data de aquisição da progressão;

3- Manutenção do adicional normativo de férias, com o adiamento do pagamento da diferença entre o valor do adicional normativo e o 1/3 constitucional, pelo período de 6(seis) meses, com o consequente pagamento no 7º mês dos respectivos valores retroativos à data do gozo. Com a realização do acordo, os valores de auxílio transporte suprimidos a partir de 30/06, serão ressarcidos;

4- Renovação do ACT, em todas as suas cláusulas, por 12 meses com vigência de 01/05/2020 a 30/04/2021;

5- Manutenção do adicional de horas extras de 100%, com o pagamento de adicional de 50% pelo período de 6 meses, e o adiamento da diferença de 50% dos adicionais de horas extras, que devem ser pagos integralmente nos 6 meses subsequentes, exceto as horas extras compulsórias, que devem ser pagas integralmente (100%).

Foto: Reprodução/Redes sociais