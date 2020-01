Grupo artístico do Jaçanã oferece oficina gratuita de teatro

Quem sempre sonhou em aprender teatro, mas nunca encontrou um lugar que pudesse oferecer aulas a preços acessíveis ou gratuitas? Saiba que agora pode ser sua oportunidade, pois a Trupe Ortaética de Teatro Comunitário está com as inscrições abertas para oficina gratuita de teatro social.

O cadastro pode ser feito até o dia 29 de fevereiro preenchendo o formulário online (clique aqui). Os encontros serão todos os sábados, das 16h às 18h na Casa Ortaética de Humanidades, localizada no Jaçanã. As aulas começam no dia 7 de março.

Ao todo serão 30 vagas, a faixa etária indicativa é a partir de 15 anos e não há limites de idade máxima. A seleção será realizada mediante análise de perfil através de preenchimento de inscrição online. Haverá emissão de certificados ao final do semestre.

Casa Ortaética de Humanidades

A Casa é fundamentada pelo conceito comunitário de ser um lastro de empoderamento social, cultural e educacional nas comunidades do entorno, bem como intercambiar relações de trocas simbólicas e de aprendizado com outras comunidades.

Oficina de Teatro Social

Quando: Todos os sábados, das 16h às 18h

Onde: Casa Ortaética de Humanidades – Rua Alto Paraguai, 40 – Jardim Brasil (próximo ao Hipermercado Bergamini – Jaçanã)

Inscrição: https://forms.gle/DEKoFPAs2puqkyvE7

Valor: Gratuito

Foto: Trupe Ortaética de Teatro Comunitário/Reprodução