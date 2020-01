Grupo mistura Power Ranger com dança no Casarão da Vila Guilherme

No sábado (25/01), a partir das 14h, em pleno aniversário de São Paulo, a Casa de Cultura Vila Guilherme – Casarão recebe o grupo de dança Coletivo Rangers Força para uma apresentação e um bate papo sobre os processos criativos da dança. A atração ainda conta com o grupo Flying Low. A entrada é gratuita.

A ação faz parte do projeto “Jogando com as Danças Urbanas”, apoiado pelo Programa VAI. O grupo propõe uma analogia com a série de TV ” Powers Rangers”, no qual cada um representa uma cor e, consequentemente, uma vivência.

Rangers Urban Force – Jogando com a Dança

Quando: 25 de janeiro, sábado, às 14h

Onde: Praça Oscar da Silva, 110 – Vila Guilherme

Entrada: Gratuita

Foto: Divulgação