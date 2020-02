Grupo Sambeiah se apresenta no Cantareira Norte Shopping na sexta (28)

No dia 28 de fevereiro, sexta-feira, às 19h30 o Cantareira Norte Shopping recebe o Grupo Sambeiah para única apresentação. O show é gratuito e promete não deixar o espírito do samba esfriar após o fim do carnaval.

Em seu repertório, o Grupo apresentará verdadeiros clássicos do samba. Estão confirmadas canções como Retalhos de Cetim, Não Deixe o Samba Morrer, Bate Nele, Vou Festejar, entre outros.

Grupo Sambeiah no Cantareira Norte Shopping

Quando: 28 de fevereiro, sexta-feira, às 19h30

Onde: Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 11.001, Jardim Pirituba

Entrada: Gratuita