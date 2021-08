GURI na Capital e Grande São Paulo retoma atividades presenciais

O GURI na Capital e Grande São Paulo – programa de educação musical e inclusão sociocultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, gerido pela organização social Santa Marcelina Cultura – se prepara para receber seus alunos presencialmente e abre inscrições até o dia 20 de agosto. Os interessados devem realizar a matrícula diretamente no polo de sua preferência.

Na Capital e Grande São Paulo, dos 44 polos de ensino, 33 passaram pelas adaptações necessárias para promover um retorno presencial seguro. Os demais continuarão suas atividades exclusivamente remotas.

Na primeira etapa de retorno, serão retomadas as aulas presenciais de instrumentos e atividades musicais em que sejam possíveis o uso de máscara, sempre respeitando o limite de pessoas por sala e o distanciamento seguro. Os cursos que impossibilitam a performance sem máscara continuarão virtuais. Cada instrumento será utilizado por um único aluno ou aluna a cada semana, não havendo compartilhamento do mesmo instrumento musical.

O início será semi-presencial com aulas de violino, viola, violoncelo, contrabaixo acústico, cavaquinho, contrabaixo elétrico, guitarra, violão, percussão, Atividades Musicais – para alunos e alunas de sopros e canto – e Iniciação Musical para Crianças.

Todos os protocolos de segurança estabelecidos pelas autoridades e pelo Plano São Paulo serão respeitados, tais como, o distanciamento social, a higienização regular das salas e espaços, a disponibilização de álcool gel,a aferição da temperatura na chegada de alunos, professores e colaboradores e o uso obrigatório de máscaras.

Inscrições e Matrículas

Para participar do GURI não é preciso ter nenhum conhecimento prévio em música. As vagas são distribuídas pelos 44 polos na cidade de São Paulo e na região metropolitana. A oferta de cursos e instrumentos varia de acordo com cada Polo.

Para realizar a matrícula, é necessário entrar em contato diretamente com o polo em que deseja estudar para realizar o agendamento do atendimento presencial. O aluno ou aluna deverá estar acompanhado pelo responsável, portando os seguintes documentos: certidão de nascimento ou RG (original e cópia); comprovante de matrícula escolar e/ou declaração de frequência escolar; RG do responsável (original e cópia), uma foto 3×4 recente e comprovante de endereço para consulta.

Atualmente, o programa atende cerca de 13 mil crianças e adolescentes de 6 a 18 anos e para poder se inscrever e iniciar os estudos no GURI, o interessado precisa necessariamente estar matriculado em uma escola regular, seja da rede pública ou particular. Alguns polos oferecem ainda o curso de Iniciação Musical para Adultos, voltado para maiores de 18 anos.

Os alunos e alunas podem optar por instrumentos como violoncelo, contrabaixo, flauta, clarinete, fagote, oboé, saxofone, trompa, trompete, trombone, tuba, percussão, contrabaixo elétrico e guitarra, entre tantos outros e os cursos têm duração de dois a quatro anos. O programa também oferece aulas de canto.

Para conferir a lista completa dos cursos, o local onde estão instalados os polos e os contatos de cada polo acesse a página do Guri na internet: www.gurisantamarcelina.org.br.