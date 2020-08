Gustavo Villani substitui Tiago Leifert como narrador do FIFA

A gigante dos games EA Sports anunciou hoje que Gustavo Villani é o novo narrador do jogo FIFA. Ele substitui o apresentador Tiago Leifert, que ocupou o posto durante os últimos oito anos.

Essa será a estreia de Guga como narrador de jogo virtual. “Isso é muito louco na minha cabeça, porque eu treinava narração quando garoto, jogando videogame, narrando futebol de botão. É uma volta ao passado, narrando pra valer pela primeira vez o game”, contou o narrador em entrevista ao globoesporte.com

Guga Villani é narrador do Grupo Globo desde 2018; antes disso, integrava a equipe do canal Fox Sports.

Para gravar as vozes do game, o profissional levou 11 meses, divididos em 80 sessões de 5 horas cada. Um trabalho que ele considerou cansativo e desgastante.

O comentarista Caio Ribeiro, que formava dupla com Tiago Leifert no FIFA desde 2013, continuará no game ao lado de Villani.

Além disso, o jogo também trará outra novidade: um repórter, interpretado pelo dublador André Sauer, que informará os resultados de outras partidas durante a transmissão.

FIFA 21 será lançado em 6 de outubro, e vai rodar em PC, PS4, Xbox One e Switch em versão Legacy.