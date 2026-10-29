Shopping aposta em experiência com atores caracterizados, efeitos especiais e ambientes de suspense para celebrar o Dia das Bruxas
Corredor escuro, personagens assustadores e surpresas a cada passagem fazem parte da programação de Halloween do TriMais Places, na Zona Norte de São Paulo. Nos dias 29, 30 e 31 de outubro, o shopping recebe o Labirinto dos Horrores, atração inspirada nas tradicionais Noites do Terror do Playcenter, evento que marcou gerações de paulistanos entre 1988 e 2012.
A experiência convida o público a percorrer cenários temáticos, com efeitos visuais e encontros inesperados. A atividade acontece das 17h às 22h e integra as comemorações de Halloween, cada vez mais populares no Brasil.
A experiência começa assim que os participantes entram no espaço, instalado no primeiro piso, ao lado do teatro. Durante o trajeto, iluminação especial, sons e atores caracterizados criam situações de suspense que exigem atenção dos visitantes. A proposta é explorar o universo das histórias de terror por meio de uma atividade interativa, onde o medo faz parte da brincadeira e cada ambiente apresenta novos elementos para surpreender quem participa.
“O Halloween desperta a curiosidade de crianças, jovens e adultos e queremos aproveitar essa data para oferecer essa opção que pode tornar a visita ao shopping ainda mais divertida. O Labirinto dos Horrores traz uma proposta diferente de lazer, que pode ser compartilhada com amigos e familiares”, afirma Alexandre Luércio, superintendente do Shopping TriMais Places.
A atração é recomendada para maiores de 12 anos, mas crianças abaixo dessa faixa etária podem participar desde que acompanhadas pelos pais ou responsáveis. Por utilizar luzes estroboscópicas, fumaça, ambientes escuros e sustos intensos, não está indicada para gestantes, pessoas com problemas cardíacos, epilepsia, claustrofobia ou mobilidade severamente reduzida.
Para quem procura o que fazer no Halloween em São Paulo, o evento oferece uma opção de passeio na região do Tucuruvi. Os ingressos custam 10 reais na compra antecipada pela plataforma Sympla e 15 reais na entrada. As vagas por horário são limitadas e o acesso acontece conforme disponibilidade.
Serviço – Halloween no TriMais Places
Data: 29, 30 e 31 de outubro de 2026
Horário: Das 17h às 22h
Local: 1º piso, ao lado do Teatro
Ingressos: 10 reais antecipadamente, pela plataforma Sympla, e 15 reais na entrada. Sujeito à disponibilidade.
Classificação etária: Maiores de 12 anos, menores podem participar acompanhadas dos pais ou responsáveis.
Shopping TriMais Places e Supermercado Unidade Tucuruvi:
Av. Nova Cantareira, 2200, Tucuruvi – São Paulo – SP
Horário de funcionamento:
Shopping: de segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 14h às 20h. Praça de alimentação: de segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 10h às 20h.
Informações: 2234-8200, ramal 1553
Site: trimaisplaces.com.br
Instagram: @trimaisplaces.oficial
Estacionamento para visitantes: 18 reais até 3 horas