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Shopping aposta em experiência com atores caracterizados, efeitos especiais e ambientes de suspense para celebrar o Dia das Bruxas

Corredor escuro, personagens assustadores e surpresas a cada passagem fazem parte da programação de Halloween do TriMais Places, na Zona Norte de São Paulo. Nos dias 29, 30 e 31 de outubro, o shopping recebe o Labirinto dos Horrores, atração inspirada nas tradicionais Noites do Terror do Playcenter, evento que marcou gerações de paulistanos entre 1988 e 2012.

A experiência convida o público a percorrer cenários temáticos, com efeitos visuais e encontros inesperados. A atividade acontece das 17h às 22h e integra as comemorações de Halloween, cada vez mais populares no Brasil.

A experiência começa assim que os participantes entram no espaço, instalado no primeiro piso, ao lado do teatro. Durante o trajeto, iluminação especial, sons e atores caracterizados criam situações de suspense que exigem atenção dos visitantes. A proposta é explorar o universo das histórias de terror por meio de uma atividade interativa, onde o medo faz parte da brincadeira e cada ambiente apresenta novos elementos para surpreender quem participa.

“O Halloween desperta a curiosidade de crianças, jovens e adultos e queremos aproveitar essa data para oferecer essa opção que pode tornar a visita ao shopping ainda mais divertida. O Labirinto dos Horrores traz uma proposta diferente de lazer, que pode ser compartilhada com amigos e familiares”, afirma Alexandre Luércio, superintendente do Shopping TriMais Places.

A atração é recomendada para maiores de 12 anos, mas crianças abaixo dessa faixa etária podem participar desde que acompanhadas pelos pais ou responsáveis. Por utilizar luzes estroboscópicas, fumaça, ambientes escuros e sustos intensos, não está indicada para gestantes, pessoas com problemas cardíacos, epilepsia, claustrofobia ou mobilidade severamente reduzida.

Para quem procura o que fazer no Halloween em São Paulo, o evento oferece uma opção de passeio na região do Tucuruvi. Os ingressos custam 10 reais na compra antecipada pela plataforma Sympla e 15 reais na entrada. As vagas por horário são limitadas e o acesso acontece conforme disponibilidade.

Serviço – Halloween no TriMais Places

Data: 29, 30 e 31 de outubro de 2026

Horário: Das 17h às 22h

Local: 1º piso, ao lado do Teatro

Ingressos: 10 reais antecipadamente, pela plataforma Sympla, e 15 reais na entrada. Sujeito à disponibilidade.

Classificação etária: Maiores de 12 anos, menores podem participar acompanhadas dos pais ou responsáveis.

Shopping TriMais Places e Supermercado Unidade Tucuruvi:

Av. Nova Cantareira, 2200, Tucuruvi – São Paulo – SP

Horário de funcionamento:

Shopping: de segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 14h às 20h. Praça de alimentação: de segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 10h às 20h.

Informações: 2234-8200, ramal 1553

Site: trimaisplaces.com.br

Instagram: @trimaisplaces.oficial

Estacionamento para visitantes: 18 reais até 3 horas