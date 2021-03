Homens na cozinha: eles estão cada vez mais inseridos na gastronomia

Já passou o tempo em que cozinha era um lugar destinado às mulheres. Hoje, os homens estão se interessando muito mais pela culinária e estão fazendo sucesso na área. Programas de TV, como MasterChef Brasil, Cozinha Sob Pressão, Mestre do Sabor, entre outros ajudaram a popularizar o segmento, tornando o que antes era “um mito”, em algo simples e prazeroso.

Segundo um estudo da Universidade do Michigan, realizado em 2012, os americanos, que nasceram entre 1960 e 1980 se interessam por gastronomia tanto quanto as mulheres. Além disso, eles também estão cozinhando mais do que os homens das gerações anteriores. Entretanto, ainda não é o suficiente para que possamos dizer que há uma inversão de papeis na cozinha, pois as mulheres continuam preparando mais refeições do que eles.

Um dos chefs brasileiros de maior sucesso, Alex Atala teve o seu restaurante D.O.M, eleito o quarto melhor do mundo, em uma disputa que envolvia os 50 melhores do mundo. Além disso, ele se tornou o chef brasileiro mais bem avaliado do renomado “Guia Michelin”.

Henrique Fogaça é outro chef de destaque. O ex-banqueiro, iniciou a sua trajetória na culinária vendendo hambúrguer. Porém seu estilo pessoal alternativo conquistou o público durante a exibição do programa MasterChef, na TV Bandeirantes e a sua prática na cozinha se tornou referência. “Foi à vontade de se alimentar melhor que o me levou para cozinha e de lá não sai mais”, conta.

Para Bruno Athiade Conceição (foto), membro da Associação dos Chefs e Colaboradores da Gastronomia em Geral no Brasil, ser um chef de cozinha é a realização de um sonho. “Comecei de baixo, lavando panela, prato e chão, e ao longo do tempo fui me aperfeiçoando, fiz um curso de Gastronomia e um intercâmbio na Argentina, que me ajudaram não só a aprender como funciona o dia a dia de uma cozinha, como também, um pouco da culinária portenha. Pretendo abrir uma associação no bairro onde moro, no Jd. Fontalis, para ensinar os jovens da região não só a cozinharem, mas também a atuarem em uma cozinha, seja como um estoquista, ajudante, entre outras funções”, finaliza.