Horto Florestal e Parque da Juventude reabrem na próxima segunda (20)

Depois de ficar cerca de quatro meses fechados, os parques da Juventude e o Horto Florestal reabrem as portas. O anúncio aconteceu nesta sexta-feira (17). Junto com eles, outros quatros parques urbanos voltarão a funcionar, totalizando 15 unidades reabertas.

Assim como ocorreu com as outras unidades reabertas nesta semana, o Parque da Juventude e Horto Florestal deverão respeitar os protocolos sanitários a fim de evitar o contagio do coronavírus (Covid-19), são eles:

A limpeza dos banheiros serão intensificadas;

O uso de máscara é obrigatório;

Deverá ser respeitada o distanciamento social entre os visitantes;

Guias, faixas e cartazes devem ser colocados para orientar os visitantes;

Álcool em gel será oferecido em totens espalhados por pontos estratégicos (entradas, centros de informação);

As rodas dos veículos dos visitantes deverão ser desinfetada logo na chegada;

A prática de atividade física deve ser feita individualmente (corrida, bicicleta, caminhada, etc) e com distanciamento social;

Bebedouros deverão ser utilizados com copos ou garrafas;

Monitores ambientais deverão orientar visitantes para que evitem aglomeração;

Não será recomendado o uso de quadras e parquinhos;

Espaços fechados (academias, bibliotecas, espaços de leitura, brinquedotecas, museus, orquidários, viveiros, espaços de monitoria ambiental) serão restritos.

A reabertura dos parques ocorre porque a capital paulista está na Fase 3 Amarela do Plano São Paulo. Nesta etapa, fica permitido que os comércios já reabertos possam funcionar por mais tempo e receber mais pessoas.

Com a decisão, a reabertura dos parques junta-se com outras unidades que foram reabertas no inicio da semana. Sendo assim, a partir de segunda-feira (20), os parques estaduais que estarão com as portas abertas são:

Villa-Lobos

Candido Portinari

Água Branca

Ecológico do Tietê

Juventude

Horto Florestal

Jequitibá

Jacuí

Biacica

Jardim Helena

Parques municipais

Na última segunda-feira (13), 70 dos 108 parques municipais voltaram a funcionar. Assim como ocorreu nas unidades estaduais, os parques municipais tiveram que adotar algumas medidas de segurança a fim de evitar a disseminação do vírus.

Entre as principais mudanças estão o horário de funcionamento dos parques, abertos das 10h e 16h (com exceção do parques do Ibirapuera e do Carmo, que funcionarão das 6h às 16h), além da redução da capacidade do público, permitindo a entrada de apenas 40% da capacidade total.

Parques da Zona Norte

A partir de segunda-feira (20), estarão abertos sete parques na Zona Norte, são eles: