Hospitais São Luiz Gonzaga e Cantareira receberão novos leitos para pacientes com covid-19

A Prefeitura de São Paulo anunciou hoje, dia 12/03, que irá criar 555 novos leitos (UTI e enfermaria) para pacientes com covid-19 na capital paulista.

Já na próxima segunda-feira (15/03), 130 novos leitos de UTI serão implementados na capital, sendo 100 no Hospital do M’ Boi Mirim, 20 no Guarapiranga (ambos na Zona Sul), e 10 no São Luiz Gonzaga (na Zona Norte).

Outros 185 leitos de enfermaria também serão criados na próxima semana, sendo 105 leitos no Hospital da Cantareira, na Zona Norte, (já na segunda-feira). No decorrer da semana serão criados outros 60 leitos no Hospital da Capela do Socorro (Zona Sul) e 20 no Sorocabana (Zona Oeste).

A rede de Saúde municipal também será ampliada com a criação de 240 novos leitos nos Hospitais Dia, das três unidades na Zona Leste (Itaim Paulista, São Mateus e São Miguel Paulista – Tito Lopes), dois na Zona Norte (Brasilândia/Freguesia do Ó e Vila Guilherme), dois na Zona Oeste (Butantã e Lapa), quatro na região Sudeste (Ipiranga – Doutor Flávio Giannotti, Mooca, Penha e Vila Prudente) e cinco na Zona Sul (Campo Limpo, Capela do Socorro, Cidade Ademar, M’Boi Mirim I e M’ Boi Mirim II).

Rede de atendimento

Com os dois hospitais de campanha (Anhembi e Pacaembu) implementados em 2020, a rede de Saúde municipal contava com 1.071 leitos de baixa e média complexidade. Agora, com os 240 leitos nos Hospitais Dia, 406 na Brasilândia, 110 no Brigadeiro, 105 no Cantareira, 120 na Capela do Socorro e 79 no Sorocabana, o município conta hoje com 1.060 leitos de baixa e média complexidade.