Hospital de Campanha do Anhembi será desativado dia 10

A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta sexta-feira (04) que o hospital de campanha do Anhembi, Zona Norte da capital, será fechado no dia 10 de setembro. A maioria dos leitos já havia sido desativa no início de agosto.

“Hoje com os números que a cidade tem, e a própria taxa de ocupação do Hospital de Campanha do Anhembi, a cidade tem a tranquilidade de que vai poder desativar sem ter a necessidade de voltar a utilizar aqueles leitos. Até porque, enquanto os 2 hospitais de campanha passaram a funcionar, o do Pacaembu e o do Anhembi, a cidade pôde também entregar 8 hospitais permanentes. Então, com todos os leitos permanentes que foram criados, nós temos hoje a tranquilidade de poder anunciar a desativação. Desde ontem o hospital deixou de receber novos pacientes e nossa expectativa é que o fechamento final ocorra no dia 10 de setembro”, disse o prefeito Bruno Covas.

A expectativa era a de que o hospital funcionasse até 31 de setembro, mas a Prefeitura decidiu antecipar o encerramento das atividades.

Com um investimento de R$ 7,5 milhões, o Hospital do Anhembi foi inaugurado em 11 de abril para atender exclusivamente pacientes de baixa e média complexidade da Covid-19.

Em 15 de maio, o local teve seu pico de internações, com 601 pacientes nos leitos.