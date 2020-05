Hospital de Campanha do Ibirapuera começa a funcionar nesta sexta (1º)

O hospital de campanha instalado no Complexo Esportivo do Ibirapuera começará a receber seus primeiros pacientes a partir de amanhã, 1º de maio, sexta-feira. Assim como no Pacaembu e do Anhembi, a instalação atenderá pacientes diagnosticado pelo coronavírus (Covid-19).

A unidade de campanha foi anunciada no dia 7 de abril, ficando pronta com menos de um mês. O hospital terá 240 leitos de baixa complexidade, 28 leitos de estabilização, sala de descompressão, consultórios médicos e tomografia.

Assim como os outros dois hospitais de campanhas, a instalação do Complexo do Ibirapuera atenderá pacientes encaminhados por serviços de pronto atendimento.

Segundo a gestão estadual, a instalação tem 7,5 mil metros quadrados e ocupa o gramado do estádio Ícaro de Castro Mello e parte da pista de atletismo do Complexo Desportivo Constâncio Vaz Guimarães. A obra custou R$ 12 milhões e a manutenção deve ser realizada com R$ 10 milhões mensais.

No total, 800 profissionais vão atuar na unidade, incluindo 213 médicos, 444 profissionais de enfermagem, 33 fisioterapeutas, 14 farmacêuticos, dez assistentes sociais, oito nutricionistas, cinco psicólogos, dois fonoaudiólogos, 52 profissionais de apoio técnico e 19 recepcionistas.

No último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, Brasil possui 78.162 casos de coronavírus e 5.466 mortes pela doença. O estado com mais casos ainda é São Paulo, que concentra 26.158 casos e 2.247 mortes.