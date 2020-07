Hospital de Campanha do Pacaembu será fechado hoje (29)

A Prefeitura encerrará as atividades do Hospital de Campanha do Pacaembu nesta segunda-feira (29). A decisão estava sendo especulada na semana passada em razão da redução de pacientes internados vítimas do coronavírus (covid-19).

Inaugurado em 6 de abril, o hospital de Campanha do Pacaembu tinha 200 leitos destinados à pacientes contaminados pela covid-19. Ao todo, 588 profissionais trabalharam na instalação, sendo eles médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, farmacêuticos, biomédicos, fisioterapeutas, assistentes sociais, psicólogos e entre outros.

O anuncio do fechamento do Hospital de Campanha aconteceu na última sexta-feira (26) pelo prefeito Bruno Covas (PSDB), na ocasião, o gestor destacou a ampliação da oferta de leitos na cidade de São Paulo.

“Com os números que nós temos na cidade de São Paulo, nós temos além dos 1340 leitos de UTI, 1984 leitos de enfermaria que foram criados para poder atender a população na cidade de São Paulo”, declarou Covas.

Pelo Hospital de Campanha do Pacaembu tiveram 1.500 internações, com uma taxa de recuperação de 99,8% dos pacientes.

Desde o inicio de abril até agora foram gastos R$ 23 milhões, o que significa que cada internação custou R$ 15,3 mil.

Ao todo, R$ 7 milhões em equipamentos usados no Hospital de Campanha serão doados para três Hospitais Municipais que ficam nos bairros de São Miguel, Cidade Tiradentes e Itaquera, Zona Leste.

Os equipamentos são: 15 ventiladores mecânicos, 40 monitores, 15 desfibriladores, 80 glicosímetros, 30 oxímetros, 16 camas de UTI, 10 camas hospitalares, 20 macas, 50 mesas de alimentação, 50 cadeiras higiênicas e 250 colchões.

Chuva dentro do Hospital de Campanha do Anhembi

No último sábado (27), funcionários e pacientes do Hospital de Campanha do Anhembi foram surpreendidos por uma cascata que caia dentro da instalação causada pelas fortes chuvas deste fim de semana.

Segundo o Sindicato dos Médicos de São Paulo, alguns pacientes precisaram ser remanejados para outros leitos em razão do vazamento de água.

Anunciado junto com a instalação do Pacaembu, o Hospital de Campanha do Complexo do Anhembi serve, também, para atender exclusivamente pacientes infectados pela covid-19. Ele oferece 1.800 leitos de enfermaria e UTI, no entanto, atualmente menos de 500 estão ocupados.