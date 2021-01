Hospital Nipo-Brasileiro, na Zona Norte, começa a vacinar seus profissionais de saúde

O hospital Nipo-Brasileiro, localizado no bairro Parque Novo Mundo, Zona Norte de São Paulo, iniciou na última quarta-feira (20) a vacinação de todos os seus colaboradores envolvidos na linha de frente do combate ao novo coronavírus. As primeiras doses da vacina, referentes à 1ª fase, foram enviados pela Secretaria Municipal da Saúde.

Rosana Peinado, Técnica de Enfermagem, com 24 anos de atuação na UTI, foi a primeira colaboradora do Hospital Nipo-Brasileiro a receber ontem a vacina contra a Covid-19, numa ação que, em sequência, se estendeu a outras 52 pessoas, compreendendo médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e fisioterapeutas .

Manifestando grande alegria pela conquista e chegada dessa vacina tão ansiada por toda população brasileira e, em especial, de São Paulo, Rosana Peinado expressou sua gratidão pela sua escolha como representante de todos os profissionais do Hospital Nipo-Brasileiro envolvidos na chamada linha de frente do enfrentamento da pandemia do Corona vírus e lamentou todas as vítimas do Covid-19 que não tiveram a mesma sorte que ela.

A campanha de Vacinação Covid-19 do Hospital Nipo-Brasileiro, iniciada ontem, prossegue seguindo um cronograma por etapas e de acordo com critérios de prioridade estabelecidos pelas autoridades municipais de saúde, contemplando médicos, enfermeiras, técnicos e auxiliares de enfermagem e fisioterapeutas.

Observado esse cronograma de prioridades, o Hospital Nipo-Brasileiro informa que todos seus colaboradores deverão ser oportunamente vacinados.

A Secretaria Municipal de Saúde sinalizou que as doses referentes à 2ª fase do programa municipal de vacinação deverão ser enviadas dentro de um prazo de 10 a 15 dias.