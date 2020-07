Hospital Vermelhinho inaugura novas instalações

Após mais de um ano de reforma, o Hospital Municipal Vereador José Storopolli Vila Maria, mais conhecido como Vermelhinho, finalmente entregou hoje (7) suas obras de readequação. Com essa modernização, a unidade conseguirá receber mais pacientes.

Segundo a gestão municipal, a obra custou R$ 540 mil e foi paga pela Uninove como contrapartida. Já os equipamentos foram custeadas com verba de emenda parlamentar com recursos de R$ 1,12 milhão.

Confira as mudanças:

Readequação dos leitos de estabilização e observação adulto e pediátrica;

Ampliação do salão principal;

Instalação de ambientes de apoio técnico;

Pronto Atendimento agora conta com ambientes de classificação adulto e infantil;

Novo ambiente para recepção e registro;

Três novos consultórios de clínica médica;

Substituição do tomógrafo para um com 16 canais; e

Readequação da estrutura física para receber o novo equipamento

Em novembro do ano passado, o Hospital Vermelhinho vinha orientado para que pacientes procurassem as Unidades de Saúde próximas da região para realizar atendimentos mais simples, como retirada de pontos e clínico geral.

A unidade conta com uma estrutura de 14.733 m² construídos e 204 leitos divididos em clínica médica, pediátrica, cirurgia geral, ginecológica e obstétrica, ortopédica, além de ambulatório de especialidades médicas e pós-operatórias e atualmente conta com 40 leitos de UTI, incluindo leitos de covid-19.

Lotação durante pandemia

Em maio deste ano, o Hospital Vermelhinho, junto com outros cinco hospitais, teve todos seu leitos de UTI ocupado. Na ocasião, a taxa de ocupação de leitos na região Metropolitana de São Paulo era de 89%.

No entanto, de maio para julho houve uma redução significativa no número de pacientes infectados. Atualmente a taxa de ocupação de leitos de UTI na Grande São Paulo são de 63,5% e os leitos de enfermarias são de 52,9%.

100º paciente recuperado

No mesmo mês o Hospital Vermelhinho registrou seu 100º paciente recuperado por covid-19. Nessa comemoração, ouve cantoria e uma salva de palmas. Um vídeo dessa celebração foi gravado e compartilhado nas redes sociais.

Inaugurações recentes

No começo de 2020 foi inaugurado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Jaçanã, localizada dentro do Hospital São Luiz Gonzaga. A unidade é um serviço que funciona 24h e atenderá, basicamente, pacientes de baixa e médica complexidade.

Em outubro do ano passado, a gestão municipal também inaugurou outra unidade de saúde no distrito de Jaçanã/Tremembé, sendo a UBS Jova Rural, na ocasião, a entrega do prédio estava atrasada há três anos.

As duas unidades chegam em boa hora, pois o Jornal SP Norte publicou uma denuncia alertando que a UBS Vila Nova Galvão – próxima das duas unidades – vem restringindo a marcação de consulta para apenas um dia, o que impedia o atendimento de pacientes da região.

Foto: Gilson Di Souza/SECOM