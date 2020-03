IBGE lança concurso com 208 mil vagas para Censo 2020

Nesta quinta-feira (5) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu o concurso para trabalho temporário no Censo Demográfico 2020. Ao todo serão 208.695 mil vagas em todo o Brasil divididos em dois processos seletivos. As inscrições terminam no dia 24 de março.

Esses profissionais irão trabalhar na coleta de informações do Censo 2020, entrevistando os moradores de todos domicílios brasileiros. Os salários são de até R$ 2.100. O cadastro acontece somente pela internet (clique aqui) e a taxa de inscrição para as recenseador é de R$ 23,61, e a agentes censitários, de R$ 35,80.

Confira as duas funções:

Recenseador – Oferece 180.557 vagas. Os candidatos precisam ter apenas o ensino fundamental completo. Nesta função o profissional será remunerado de acordo com sua produção, ou seja, número de domicílios visitados e questionários respondidos;

Agentes censitários – Serão 5.462 vagas para a função de agente censitário municipal e 22.676 vagas para a função de agente censitário supervisor. Para essa função será exigido ensino médio completo. Para este cargo o trabalhador supervisionará as equipes de recenseadores.

Foto: Wilson Dias/ABR