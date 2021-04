Idosos de 67 anos já podem se vacinar contra a Covid-19

A vacinação para os idosos com 67 anos está disponível a partir desta segunda-feira (12) nos postos da cidade de São Paulo. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) antecipou mais uma etapa do calendário de imunização contra a Covid-19 e a estimativa é que 96.760 pessoas nessa faixa etária sejam vacinadas.

Toda a estrutura de vacinação da SMS estará aberta, totalizando mais de 600 postos. São 468 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), 17 Serviços de Assistência Especializada (SAEs) e três centros-escolas, além dos postos com sistema drive-thru, das AMA/UBS Integradas e dos postos volantes, que incluem farmácias, igrejas, supermercados, escolas, praças e UBS com drive-thru. Excepcionalmente, o drive-thru instalado no Estádio do Morumbi não funcionará nesta segunda-feira devido à realização de uma partida de futebol no local.

A secretaria reforça que antes de ir aos locais de vacinação, os pacientes preencham o pré-cadastro no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br) para agilizar o tempo de atendimento. Basta inserir dados como nome completo, CPF, endereço completo, telefone e data de nascimento para concluir o cadastro.

Vale ressaltar que não é um agendamento e o preenchimento não é obrigatório para receber a vacina, mas contribui para melhorar a dinâmica dos serviços e a rotina do próprio cidadão. A SMS também recomenda que a ida aos locais de vacinação aconteça de maneira gradual, evitando aglomerações nos postos.

SERVIÇO – Vacinação contra a Covid-19 na cidade de São Paulo

468 Unidades Básicas de Saúde (UBS)

De segunda a sexta, das 7h às 19h

Os endereços das unidades básicas de saúde podem ser acessados por esta lista ou pela ferramenta Busca Saúde.

AMAS/UBS Integradas

De segunda a sábado, inclusive feriados, 7h às 19h

Veja aqui a lista com os endereços dessas unidades.

Centros de Saúde – CS

1. CS Escola Barra Funda – Alexandre Vranjac – Av. Dr. Abrãao Ribeiro, 283 – Bom Retiro

Atendimento para vacinação: de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h

2. CS Escola Geraldo de Paula Souza – Av. Dr. Arnaldo, 925 – Sumaré

Atendimento para vacinação: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

3. CS Escola Samuel Barnsley Pessoa – Av. Vital Brasil, 1.490 – Butantã

Atendimento para vacinação: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

17 SAEs – Serviços de Atenção Especializada

De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Veja aqui a lista com os endereços dessas unidades.

Postos volantes e UBS com sistema drive-thru

Das 8h às 17h

Veja aqui a lista com os endereços dessas unidades.

Postos drive-thru

Horário: das 8h às 17h

A vacinação nos postos drive-thru será direcionada exclusivamente para 1ª dose dos profissionais da educação e, a partir de segunda-feira (12), 1ª dose para idosos de 67 anos e profissionais da educação ou 2ª dose para pessoas que receberam a 1ª dose no sistema mega drive-thru.

ARENA CORINTHIANS

Av. Miguel Ignácio, 2.492 Curi, Portão E4

IGREJA BOAS NOVAS

Rua Marechal Mallet, 535, Vila Prudente

AUTÓDROMO DE INTERLAGOS

Rua Jacinto Júlio, altura do nº 589 – Portão 9, entrada KRF

CLUBE HEBRAICA

Rua Ibiapinopolis, 781- na parte superior do Clube

MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA

Rua Tagipuru, 500 (referência Portão 2)

ESTÁDIO DO MORUMBI (atividade suspensa nos dias 12 e 14)

Av. Giovanni Gronchi, 1.920 – Portão 15

COMPLEXO ESPORTIVO DO IBIRAPUERA

Rua Marechal Estenio Albuquerque Lima, 413

PARQUE VILLA-LOBOS

Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 1.025- Portão 3 – Alto de Pinheiros

CLUBE ATLÉTICO MONTE LÍBANO

Rua do Gama, 261 – Jardim Luzitania

SHOPPING ARICANDUVA

Av. Aricanduva, 5.555, Estacionamento Auto Shopping Acesso pelo Portão P4

CENTRO DE EXPOSIÇÕES DO ANHEMBI

Rua Olavo Fontoura, portão 38

CLUB ATHLETICO PAULISTANO

Rua Honduras, 1.400 – Jardim América

SHOPPING ANÁLIA FRANCO

Av. Regente Feijó, 1.739 – Tatuapé, São Paulo

HOSPITAL DOM ALVARENGA

Av. Nazaré, 1.361 – Ipiranga

SHOPPING INTERLAGOS

Av. Interlagos, 2.255 – Estacionamento Subsolo, portão5 – Interlagos

SUBPREFEITURA DE M’BOI MIRIM

Av. Guarapiranga, 1.695 – Pq Alves de Lima

SUBPREFEITURA DE ITAIM PAULISTA

Av. Marechal Tito, 3.012 – Itaim Paulista

MAIS SHOPPING

Rua Padre José Maria, S/N – Estacionamento G 2 Mais Shopping

SUBPREFEITURA DA PENHA

Rua Mandu, 451 – Penha

SHOPPING CAMPO LIMPO

Estrada do Campo Limpo, 459, Vila Prel