Imirim completa 187 anos nesta quarta-feira (13)

Nesta quarta-feira (13), o bairro do Imirim completa 187 anos de história na zona norte. Por conta da quarentena, em razão da pandemia do coronavírus (covid-19), a região não irá celebrar a data com seus moradores.

O Imirim é um bairro importante para a zona norte, não só por estar no coração da região – fazendo divisa com bairros tradicionais como Santana – Vila Nova Cachoeirinha, Mandaqui, Lauzane Paulista e Casa Verde -, mas também por abrigar importantes histórias da Capital Paulista.

Para se ter uma ideia, durante muitos anos o local foi ocupado por indígenas, tanto é que na época ficou conhecido como “Terra dos Índios”. O perfil só começou a mudar após a chegada dos imigrantes japoneses e lituanos em razão da Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

No entanto, o bairro não era apenas conhecido por ser lar de indígenas, lá também era encontrado o dois pequenos córregos com nascente na Serra da Cantareira cortavam a região. Esta foi a razão pelo qual o bairro recebeu o nome de “y”, que significa “rio”, e mirim, que significa “pequeno”, portanto: Imirim.

Com passar do tempo o bairro se modernizou e ganhou um clima residencial. O agito fica por conta dos diversos bares, lanchonetes e restaurantes espalhados na avenida Engenheiro Caetano Álvares, considerado um dos principais points gastronômicos e de happy hour da zona norte.

Nos últimos anos, a Câmara Municipal realizava uma sessão solene celebrando o aniversário do bairro do Imirim. Por conta do isolamento social, este ano interrompe essa sequência desta homenagem.