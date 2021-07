Imovelweb aponta aumento de 2,2% no preço do m² em São Paulo no primeiro semestre

O Imovelweb, um dos maiores portais imobiliários do País, aponta crescimento de 2,2% no preço de venda de imóveis na cidade de São Paulo no primeiro semestre de 2021, fechando o período com média de R﹩ 9.359/m². Assim, para comprar um imóvel padrão (65m², 2 quartos e vaga na garagem) é preciso, em média, R﹩ 590 mil.

Em um ano, houve um crescimento de 4,5% no valor de venda dos imóveis em São Paulo. No mesmo período, os bairros que mais registraram aumento foram Santo Amaro (R﹩ 9.532/m², +9,9%), São Miguel Paulista (R﹩ 4.731/m², +12,3%) e Jardim Helena (R﹩ 4.575/m², +17,6%). Já os bairros onde os imóveis mais desvalorizaram foram Pari (R﹩ 6.552, -10,0%), Cidade Dutra (R﹩ 4.950, -5,1%) e São Rafael (R﹩ 5.601/m²,-2,5%).

Veja a lista com os bairros mais baratos e mais caros para comprar um imóvel em junho em São Paulo:

Aluguel em tendência de queda

Pelo segundo mês consecutivo, o preço médio do aluguel na capital paulista registrou queda de 0,5%. Para aluguel um imóvel padrão, é preciso gastar, em média, R﹩ 3.458/mês, o que constitui um aumento de 0,1% no primeiro semestre e de 1,8% em 12 meses.

Os bairros onde o preço do aluguel mais diminuiu nos últimos meses foram República (R﹩ 3.006/mês, -11,9%), Pinheiros (R﹩ 4.138/mês, -10,4%) e Aricanduva (R﹩ 1.706/mês, -8,8%). Já as maiores altas ocorreram na Vila Andrade (R﹩ 2.475/mês, +17,5%), Campo Belo (R﹩ 3.757/mês, +18,7%) e Socorro (R﹩ 1.773/mês, +19,5%).

Confira os bairros mais baratos e mais caros para alugar imóveis em São Paulo:

Rentabilidade

O índice de rentabilidade imobiliária relaciona o preço de venda e valor de locação do imóvel para verificar o tempo necessário para recuperar o dinheiro utilizado na aquisição do imóvel. No relatório de maio, o índice foi de 5,8% bruto anual. Dessa forma, são necessários 17,2 anos de aluguel para obter o valor investido no imóvel, 13% a mais que há um ano.

Confira a rentabilidade por região em São Paulo: