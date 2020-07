Incêndio na comunidade do Zaki Narchi assusta moradores de Santana

No começo da tarde de hoje (8), quarta-feira, um incêndio atingiu a comunidade do Zaki Narchi, no bairro do Carandiru. Para controlar fogo forma deslocadas 18 viaturas e aproximadamente 50 homens. O incêndio causou uma vítima por inalação de fumaça.

De acordo com as informações dos Bombeiros, o fogo começou na Rua Antônio dos Santos Neto, próximo ao DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais). Ainda não se sabe o motivo do incêndio.

Em outubro do ano passado, a região sofreu de um outro incêndio, mas que aconteceu na Fábrica do Samba 2. Na ocasião o fogo atingiu os galpões de dentro da Fábrica do Samba 2, o que levou a perda de fantasias e carros alegóricos de algumas das escolas de sambas, especialmente a Independente Tricolor.

Foto: Bombeiros/Divulgação