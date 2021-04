+Índia: evento online do Museu da Imigração destaca a cultura desse país

A abertura contará com a participação da diretora executiva do MI, Alessandra Almeida, e do Cônsul Geral da Índia em São Paulo, Amit Kumar Mishra, às 11h. Na sequência, o público poderá prestigiar duas apresentações: música clássica indiana (gravada), com Fábio Kidesh, e dança (ao vivo), com Iara Ananda, respectivamente, às 11h10 e 11h20.

Um workshop de Bhangra, dança folclórica do estado do Punjab, está marcado para às 13h, em formato de live. Também a partir de vídeos produzidos anteriormente e publicados na plataforma, será possível acompanhar uma performance artística, com Meeta Ravindra, às 13h30, e uma dança clássica, com Gyaneshree Karahe, às 14h.

Retornando às transmissões ao vivo, uma aula de culinária com a chef Deepali Bavaskar, do restaurante Samosa & Company, ensinará o passo a passo para o preparo do Chicken Tikka Masala, frango marinado no molho curry, e do Sooji Halwa, doce de semolina, às 15h30. O cronograma contará, ainda, com uma atividade de yoga, com Sahar Karahe, a partir das 16h30. Para finalizar, o filme “Neerja” (no Brasil, “O Poder da Coragem”), de 2016, será exibido, exclusivamente no #CulturaEmCasa, às 19h. O vídeo ficará disponível por 24h.

No dia 17 (sábado), em mais uma oficina de artesanato “Ponto a Ponto”, as educadoras Bruna Marques e Juliana Barros apresentarão a técnica do nó francês. A partir das 15h, a ação será promovida para uma turma fechada no Zoom, com vagas limitadas. Para participar, é necessário se inscrever no site até dia 16 (sexta-feira), às 17h.

Com o historiador e pesquisador do Museu da Imigração, Henrique Trindade, a quarta edição online da palestra “Pesquisando Documentos de Família” poderá ser assistida no dia 22 (quinta-feira), às 17h, no YouTube. Nessa transmissão ao vivo, o público aprenderá os caminhos a serem percorridos na busca por informações de antepassados migrantes, assim como os limites e as possibilidades de pesquisas a partir de um elemento valioso das famílias: o sobrenome. O profissional abordará, também, como é possível explorar o Acervo Digital da instituição e outros recursos disponíveis na Internet.

Uma nova contação de história será oferecida no dia 24 (sábado), em uma live no Instagram, às 15h. Na ocasião, a mediadora do espaço de leitura “Semear Leitores”, Gabrielli Chagas, apresentará as aventuras do “Zeca Zangado”, um dragãozinho, por vezes, bem simpático, mas com um temperamento forte que causa vários problemas.

Encerrando o cronograma de abril, o encontro de formação “Primeiros passos para uma educação intercultural” acontecerá no dia 27 (terça-feira), a partir das 18h30, no Zoom. A atividade convidará os educadores a refletirem sobre os dados de acesso de crianças e adolescentes migrantes no ensino público e privado, o conceito de interculturalidade como norteador na elaboração de projetos pedagógicos e o trabalho em rede como ferramenta para educação integral. Os interessados em acompanhar a programação devem se inscrever antecipadamente, sendo que as vagas são limitadas.

