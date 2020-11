Indicado por Bolsonaro, Nunes Marques toma posse como ministro do Supremo

Kassio Nunes Marques assumiu nesta quinta-feira (5) uma das cadeiras do Supremo Tribunal Federal. Ele é o primeiro ministro indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para a corte.

A cerimônia de posse, que foi rápida e restrita, contou a presença de convidados como o presidente da República, Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), e o do Senado, David Alcolumbre (DEM).

Também estiveram presentes Luiz Fux, presidente do STF, Gilmar Mendes, Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, além do procurador-geral da República, Augusto Aras, e do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, o ministro Luiz Fux avisou que o evento não teria discurso. Ele se resumiu apenas a desejar que Nunes Marques seja “muito protegido nessa nova missão”, além de afirmar que o novo ministro tem “reputação ilibada, notório saber jurídico pelo currículo, conhecimento enciclopédico e, acima de tudo, independência”.

A indicação de Kassio Nunes Marques ao Supremo foi aprovada em 21 de outubro pelo plenário do Senado, por 57 votos a 10. Ele substitui o ministro Celso de Mello, que se aposentou após 31 anos no STF.

Nunes Marques tem 48 anos de idade.