Infectado com coronavírus, Hamilton Mourão tem bom estado de saúde

O vice-presidente Hamilton Mourão, que foi infectado com o novo coronavírus, apresenta bom estado de saúde, segundo sua assessoria de imprensa.

“O estado geral de saúde do Vice-Presidente da República é bom, encontrando-se em isolamento na residência oficial do Jaburu”, diz a nota divulgada nesta segunda-feira (28).

A confirmação de que Mourão testou positivo para o novo coronavírus foi informada na noite deste domingo, também pela assessoria.

Antes de ter sido diagnosticado com Covid-19, ele apresentou mialgia (dor no corpo), cefaléia (dor de cabeça) e febre, que não passou de 38 graus. A nota também informa que Mourão está sendo medicado.

Mourão está fazendo uso de remédios que não tem a eficácia comprovada no combate à doença: hidroxicloroquina, azitromicina e nitazoxanida (Anitta). A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa da Vice-Presidência.

O vice-presidente cumpre isolamento no Palácio do Jaburu.

Com Mourão, a lista de autoridades brasileiras infectadas pelo vírus aumenta. No Executivo, o presidente Jair Bolsonaro foi diagnosticado em julho. Além dele e do vice, ao menos 13 dos 23 ministros tiveram covid-19.