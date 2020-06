Iniciativas sociais de Brasilândia formam uma rede de solidariedade

A pandemia do coronavírus (covid-19) vem atingindo pessoas de formas diferentes. Nos bairros mais nobres, a mortalidade do vírus é baixa quando comparada a bairros periféricos. Quem se destaca, de forma negativa, é o distrito da Brasilândia, o local com maior número de mortes por covid-19 na capital paulista.

Os impactos do coronavírus atingem tanto a saúde como a economia, em razão disso, milhares de moradores da região estão escolhendo entre ficar em casa e preservar a saúde, ou se arriscar no trabalho para conseguir um sustento para a família.

Por conta disso, muitas iniciativas sociais estão se dedicando a entregar cestas básicas e kits de higiene e de proteção (como máscaras) a fim de evitar com que os moradores saiam de casa. Contudo, apesar da distribuição de milhares de cestas básicas, a situação ainda é preocupante.

Como forma de organizar todas essas iniciativas, os moradores de Brasilândia fizeram um mapeamento no qual torna público as iniciativas sociais que estão realizando o trabalho na região, além de criar um diálogo entre as organizações, permitindo que mais família recebam cestas básicas e itens de proteção individual, criando assim o Mapeamento de Coletivos na Brasilândia.

Atualmente, quem organiza essa rede é a Campanha Produção de Máscaras, um grupo de moradores que estão distribuindo o item de proteção pela região da Brasilândia e arredores.

A ideia deste mapeamento partiu de Mayara Amaral, socióloga e moradora da região. Atualmente ela organiza a distribuição de máscaras e participa da Rede de Apoio Humanitário nas e das Periferias, iniciativa de onde ela tirou a ideia da rede da Brasilândia.

“Sentimos a necessidade de mapear essas organizações no sentido de estreitar relações e unir os trabalhos. Com o crescimento e repercussão da campanha de máscaras, várias instituições e pessoas físicas, entravam em contato conosco interessadas em fazer doações. Através do mapeamento, essas instituições interessadas poderiam entrar em contato com os coletivos”, revela André LoSANTO, morador de Carapicuíba e membro da Campanha de Máscaras.

Trabalho do Mapeamento de Coletivos na Brasilândia

Atualmente a rede trabalha com três diferentes frentes, como explica LoSANTO:

-Campanha de produção de máscaras: A iniciativa acontece com costureiras do bairro que tiveram sua renda prejudicada por conta da crise do coronavírus. Elas produzem mas máscaras, com preço simbólico, e a distribuição ocorre para coletivos e famílias da região.

-Mapeamento dos coletivos: Os coletivos que realizam distribuição de cestas básicas e itens de higiene são mapeados, isso permite aproximar o doador de iniciativas que realizam distribuição de cestas básicas e itens de higiene por Brasilândia.

– Criação do Jornal Mural: O portal ainda está em desenvolvimento, mas que pretende-se divulgar as ações dos coletivos de brasilândia, além de compartilhar conteúdos de informação, cultura e educação nos tempos de pandemia.

Segundo Letícia Silva Picerni, moradora de Freguesia do Ó, até o momento foram entregues mais de 17 mil máscaras para os moradores da região e do entorno.

Apesar da quantidade de itens de proteção distribuídos, tanto a iniciativa do Mapeamento de Coletivos na Brasilândia como a Campanha Produção de Máscaras não recebem apoio do poder público, algo que Letícia deixa bem claro:

“acontece muito, [que] nessas épocas mais difíceis, ou próximas a eleições, os políticos se beneficiarem com distribuição de cestas básicas para as comunidades”.

No entanto, a iniciativa conta com a parceria com o Itaú, por meio do site de campanha “Benfentoria” (clique aqui) e com o Sesc São Paulo.

Quem têm interesse em ajudar a região de Brasilândia, mas não sabe para onde doar, o Mapeamento de Coletivos na Brasilândia destacou iniciativas da região e do entorno que realizam doações de alimentos e produtos de limpeza na região, são eles:

Brasilândia Nossas Vidas Importam

Articulação : Flavia Bischain Rosa

: Flavia Bischain Rosa Telefone : 11 954356515

: 11 954356515 E-mail: bischain@gmail.com

bischain@gmail.com Endereço : Rua Ipameri 401 – Vila Penteado, Brasilândia

: Rua Ipameri 401 – Vila Penteado, Brasilândia Necessidades : Cesta Básica, itens de higiene e máscaras

: Cesta Básica, itens de higiene e máscaras Redes Sociais: Facebook – Brasilândia Nossas Vidas Importam

Cada Um no Seu Espaço

Articulação : Luiz carlos silva (Nei)

: Luiz carlos silva (Nei) Telefone : 11 962448757

: 11 962448757 E-mail : luizcarlossilva9@gmail.com

: luizcarlossilva9@gmail.com Endereço : São Miguel do tapuio n 47 – Jd. Peri

: São Miguel do tapuio n 47 – Jd. Peri Necessidades : Cesta Básica

: Cesta Básica Redes Sociais: Instagram: @neyluissilvaa

​Associação Cultural Dia Feliz

Articulação : Willians Carmo Ezequiel

: Willians Carmo Ezequiel Telefone : 11961520322

: 11961520322 E-mail : wc.ezequiel@bol.com.br

: wc.ezequiel@bol.com.br Endereço : Joaquim Pimentel 109, Bairo Taipas

: Joaquim Pimentel 109, Bairo Taipas Necessidades: Cesta Básica

​AAPM Escola Ubaldo

Articulação : Deyse Valverde, Vera Gomes e Edmar Silva

: Deyse Valverde, Vera Gomes e Edmar Silva Telefone : 38513890 / 982000120 / 972368831

: 38513890 / 982000120 / 972368831 E-mail : e037655a@educacao.sp.gov.br

: e037655a@educacao.sp.gov.br Endereço : Rua José da Costa Pereira 70 – Jd Guarani

: Rua José da Costa Pereira 70 – Jd Guarani Necessidades: Cesta Básica, itens de higiene e máscaras.

​ACOVIC-Associação Comunitária de Vila Cavaton e Adjacências

Articulação : Gicelia dos Santos

: Gicelia dos Santos Telefone : 11 972792618

: 11 972792618 E-mail : sula-santos@hotmail.com

: sula-santos@hotmail.com Endereço : Rua Moinho Velho 749, Moinho Velho – Freguesia do Ó

: Rua Moinho Velho 749, Moinho Velho – Freguesia do Ó Necessidades : Cesta Básica

: Cesta Básica Redes Sociais Facebook: Associação Comunitária de Vila Cavaton

ADESS – Associaçãopara o Desenv. Econômico Social e Sustentável

Articulação : Michel Willian de Castro Marques

: Michel Willian de Castro Marques Telefone : 11993531070

: 11993531070 E-mail : voluntario.adess@gmail.com

: voluntario.adess@gmail.com Endereço : Rua Lagoa da Serra, n° 82 – garagem – Jardim Paulistano- Vila Brasilândia

: Rua Lagoa da Serra, n° 82 – garagem – Jardim Paulistano- Vila Brasilândia Necessidades : Cesta Básica

: Cesta Básica Redes Sociais: Instagram: coletivoadess / ccadess

Maria Paulina Avelino Marques da Silva

Telefone : 11 932036116

: 11 932036116 E-mail : vnalonso40@gmail.com

: vnalonso40@gmail.com Endereço : Rua Virajuba 1099 – Brasilândia

: Rua Virajuba 1099 – Brasilândia Necessidades : Cesta Básica

: Cesta Básica Redes Sociais: Instagran: Acoessociaisdavovotutu

Rede Geração Solidária

Articulação : José Heleno Gomes de Oliveira

: José Heleno Gomes de Oliveira Telefone : 11 95131-7703

: 11 95131-7703 E-mail : heleno2007@bol.com.br

: heleno2007@bol.com.br Conta Bancária : Banco do Brasil* Ag: 1220-3 Conta corrente : 29650-3 José Heleno Gomes de Oliveira Cpf 084 099 158 47

: Banco do Brasil* Ag: 1220-3 Conta corrente : 29650-3 José Heleno Gomes de Oliveira Cpf 084 099 158 47 Endereço : Rua Doutor Zuquim, 1959 ap 01 – Bairro Santa

: Rua Doutor Zuquim, 1959 ap 01 – Bairro Santa Necessidades : Cesta Básica, Máscaras de proteção, Produtos de higiene / limpeza, Fraldas, Absorventes, Leite, Remédios, Álcool gel

: Cesta Básica, Máscaras de proteção, Produtos de higiene / limpeza, Fraldas, Absorventes, Leite, Remédios, Álcool gel Redes Sociais: https://instagram.com/redegeracaosolidaria?igshid=1kogc3cokul7

​Grupo Dandaras

Articulação : Marisa Mateus

: Marisa Mateus Telefone : 11 961729659

: 11 961729659 E-mail : mateumarisa@gmail.com

: mateumarisa@gmail.com Endereço : Rua Alberto Buriti, 248, viela 1 – Jd. Carumbe

: Rua Alberto Buriti, 248, viela 1 – Jd. Carumbe Necessidades: Cesta Básica, Máscaras de proteção, Produtos de higiene / limpeza

INTECAB-SP

Articulação : Egbonmy Conceição Reis de Ogun

: Egbonmy Conceição Reis de Ogun Telefone : 11954484674

: 11954484674 E-mail: secretariaintecabsp2019@gmail.com

secretariaintecabsp2019@gmail.com Conta Bancária : Caixa PJ 003 ag.0245 cc 0002269-9 CNPJ 31.918.701/0001-38

: Caixa PJ 003 ag.0245 cc 0002269-9 CNPJ 31.918.701/0001-38 Endereço : Rua Francisco Gomes, 120 – Mandaqui

: Rua Francisco Gomes, 120 – Mandaqui Necessidades : Cesta Básica, Máscaras, Produtos de higiene / limpeza, Fraldas

: Cesta Básica, Máscaras, Produtos de higiene / limpeza, Fraldas Redes Sociais: www.facebook.com/intecabsp1

Polo Social Cívico Brasilândia

Articulação : Daniel Gomes

: Daniel Gomes Telefone : 11 97440-4014

: 11 97440-4014 E-mail : polosocialcivicobrasilandia@bol.cpm.br

: polosocialcivicobrasilandia@bol.cpm.br Endereço : Rua José da Silva Ramos 149 – Vila Brasilândia

: Rua José da Silva Ramos 149 – Vila Brasilândia Necessidades : Serviço Assistência e Desenvolvimento Social

: Serviço Assistência e Desenvolvimento Social Nº Famílias : 150

: 150 Redes Sociais: Facebook/Instagram @polosocialbrasilandia

​Coletiva Luar

Articulação : Camila Aguiar

: Camila Aguiar Telefone : 11 962688621

: 11 962688621 E-mail : camilad.aguiar@gmail.com

: camilad.aguiar@gmail.com Conta Bancária : Itaú cpf 285.214.368-23 Ag 8723 Cc 11444/6

: Itaú cpf 285.214.368-23 Ag 8723 Cc 11444/6 Endereço : Avenida Itaberaba 1236 – Freguesia do Ó

: Avenida Itaberaba 1236 – Freguesia do Ó Necessidades : Cesta Básica, Máscaras de proteção, Produtos de higiene / limpeza, Fraldas, Absorventes, Leite

: Cesta Básica, Máscaras de proteção, Produtos de higiene / limpeza, Fraldas, Absorventes, Leite Nº Famílias: 150

​Instituto Esperança Garcia – Educação, Arte e Cultura

Articulação : Juliana Ignácio Balduino

: Juliana Ignácio Balduino Telefone : 11 98400 4221

: 11 98400 4221 E-mail : esperancagarcia@gmail.com

: esperancagarcia@gmail.com Conta Bancária : Banco do Brasil / Ag 4306-0 / CC 15967-0 / CNPJ 32.968.343/0001-30

: Banco do Brasil / Ag 4306-0 / CC 15967-0 / CNPJ 32.968.343/0001-30 Endereço : Estrada do Alambique, 53E, casa 1 – Estância Jaraguá

: Estrada do Alambique, 53E, casa 1 – Estância Jaraguá Necessidades : Cesta Básica, Máscaras de proteção, Produtos de higiene / limpeza, Fraldas, Absorventes, Leite

: Cesta Básica, Máscaras de proteção, Produtos de higiene / limpeza, Fraldas, Absorventes, Leite Nº Famílias : 50

: 50 Redes Sociais: https://www.facebook.com/culturanoquintaldoquilombodaparada/, https://www.facebook.com/coletivoculturalesperancagarcia/

Articulação:Enio Silva

Telefone: 11 96354-8099

11 96354-8099 E-mail : eniojsilva@gmail.com

: eniojsilva@gmail.com Necessidades : Cesta Básica, Máscaras de proteção, Produtos de higiene / limpeza, Fraldas, Absorventes, Leite

: Cesta Básica, Máscaras de proteção, Produtos de higiene / limpeza, Fraldas, Absorventes, Leite Nº Famílias: 4000

Abassá Idembokeanã

Articulação : Zilda Alves de Alfredo

: Zilda Alves de Alfredo Telefone : 3922- 7697 / 99297-7086

: 3922- 7697 / 99297-7086 E-mail : indembo@hotmail.com

: indembo@hotmail.com Conta Bancária : Bradesco Ag. 0839-7 Cc.0018653-8 Zilda Alves

: Bradesco Ag. 0839-7 Cc.0018653-8 Zilda Alves Endereço : Av Humberto Gomes Maia 281 Viela 4 35B (Ao lado do mercado Guerreiro) – Brasilândia

: Av Humberto Gomes Maia 281 Viela 4 35B (Ao lado do mercado Guerreiro) – Brasilândia Necessidades : Cesta Básica, ítens higiene, máscara, ácool gel.

: Cesta Básica, ítens higiene, máscara, ácool gel. Nº Famílias: 1000

Pastoral da Saúde – CNB Sul1 / Polo Social Cívico Brasilandia

Articulação : Marcos Rubens Ferreira

: Marcos Rubens Ferreira Telefone : 11 99450-0515

: 11 99450-0515 E-mail : travos@bol.com.br/marcosrubensferreira@proff.educacao.sp.gov.br

: travos@bol.com.br/marcosrubensferreira@proff.educacao.sp.gov.br Endereço : Rua João Pinto de Oliveira, 389, Vila Brasilandia, Jd. Guarani

: Rua João Pinto de Oliveira, 389, Vila Brasilandia, Jd. Guarani Necessidades : Cesta Básica, Máscaras de proteção, alcool gel, Produtos de higiene / limpeza, Absorventes, leite, roupa intima nova, chinelos.

: Cesta Básica, Máscaras de proteção, alcool gel, Produtos de higiene / limpeza, Absorventes, leite, roupa intima nova, chinelos. Nº Famílias : 200

: 200 Redes Sociais: Facebook: Pastoral da Saúde Regional Sul 1/ Polo Social Cívico Brasilandia @polosocialbrasilandia

Praça 7 Jovens

Articulação : Gabriel dos Santos

: Gabriel dos Santos E-mail : soudanorte@yahoo.com.br

: soudanorte@yahoo.com.br Conta Bancária : Poupança Caixa: Ag. 4573 Cp. 013 4573 013 00015895-9

: Poupança Caixa: Ag. 4573 Cp. 013 4573 013 00015895-9 Endereço : Rua Ari Carneiro Fernandes 574 Jd. dos Francos – Brasilândia

: Rua Ari Carneiro Fernandes 574 Jd. dos Francos – Brasilândia Necessidades : Cesta Básica, máscaras e ítens higiene

: Cesta Básica, máscaras e ítens higiene Nº Famílias : 10

: 10 Redes Sociais: Intagran@gabriel.ed.fisica.br

Coletivo Adess – Vila Brasilandia

Articulação : Michel Wiliam de Castro Marquês

: Michel Wiliam de Castro Marquês Telefone : 11 97987-0155

: 11 97987-0155 E-mail : michel.c.marques12@gmail.com/ voluntario.adess@gmail.com

: michel.c.marques12@gmail.com/ voluntario.adess@gmail.com Conta Bancária : Banco do Brasil ag0303-4 c/c 145642-3 cnpj 28.856.311.0001/76

: Banco do Brasil ag0303-4 c/c 145642-3 cnpj 28.856.311.0001/76 Endereço : Rua Lagoa da Serra, 82, Garagem, Jd Paulistano, Vila Brasilandia

: Rua Lagoa da Serra, 82, Garagem, Jd Paulistano, Vila Brasilandia Necessidades : Cesta Básica, máscaras, alcool gel e ítens higiene/limpeza

: Cesta Básica, máscaras, alcool gel e ítens higiene/limpeza Nº Famílias : 700

: 700 Redes Sociais: Facebook: Coletivo Adess @coletivocadess

​Preto Império

Articulação : Dimas Reis Gonçalves

: Dimas Reis Gonçalves Telefone : 95218-9371

: 95218-9371 E-mail : pretoimperio@gmail.com

: pretoimperio@gmail.com Conta Bancária : Banco Nu – Ag. 0001 Cc. 52639318-2 – CPF 359.764.348-51 (Dimas Reis Gonçalves)

: Banco Nu – Ag. 0001 Cc. 52639318-2 – CPF 359.764.348-51 (Dimas Reis Gonçalves) Necessidades : Cesta básica, cesta de orgânicos, itens higiene, máscaras, fralda e materiais lúdicos

: Cesta básica, cesta de orgânicos, itens higiene, máscaras, fralda e materiais lúdicos Nº Famílias: 1000

​Coletivo Terça Afro

Articulação : Ana Carolina

: Ana Carolina Telefone : 11 98289-1752

: 11 98289-1752 E-mail : tercaafro@gmail.com

: tercaafro@gmail.com Conta Bancária : Banco do Brasil ag 1552-0 c/c 18982-0 cnpj 20.265,218/0001-85

: Banco do Brasil ag 1552-0 c/c 18982-0 cnpj 20.265,218/0001-85 Endereço : Rua Valdemar Martins, 485, Pq Peruche

: Rua Valdemar Martins, 485, Pq Peruche Necessidades : Cesta Básica, Máscaras, álcool gel, Produtos de higiene / limpeza, Absorventes.

: Cesta Básica, Máscaras, álcool gel, Produtos de higiene / limpeza, Absorventes. Nº Famílias : 450

: 450 Redes Sociais: Facebook: Pastoral da Saúde Regional Sul 1/ Polo Social Cívico Brasilandia @polosocialbrasilandia

​Coletivo IFÊ

Articulação : Daniel Perez Duarte

: Daniel Perez Duarte Telefone : 96473-4429

: 96473-4429 E-mail : coletivoife@gmail.com

: coletivoife@gmail.com Conta Bancária : NuBank cód.260 Ag. 0001 Cc. 22276340-7 Dabiel CPF: 284.581078-48

: NuBank cód.260 Ag. 0001 Cc. 22276340-7 Dabiel CPF: 284.581078-48 Endereço : Rua João Cabral 48 – Santana

: Rua João Cabral 48 – Santana Necessidades : Cesta Básica, itens de higiene, absorventes

: Cesta Básica, itens de higiene, absorventes Nº Famílias : 20000

: 20000 Redes Sociais: fundosolidário.com.br Facebook: ColetivoIFE Instagram: ColetivoIFE

​Instituto Esperança Garcia – Educação Arte e Cultura

Articulação : Juliana Ignacio Balduino / Sirlene dos Santos Jesus

: Juliana Ignacio Balduino / Sirlene dos Santos Jesus Telefone : 11 98400-4221

: 11 98400-4221 E-mail : esperancagarcia@gmail.com

: esperancagarcia@gmail.com Conta Bancária : Banco do Brasil ag. 4206-0 c/c 15967-0 cnpj 32.968.343/0001-30

: Banco do Brasil ag. 4206-0 c/c 15967-0 cnpj 32.968.343/0001-30 Endereço : Estrada do Alambique, 53E, casa 1

: Estrada do Alambique, 53E, casa 1 Necessidades : Cesta básica, itens de higiene, fraldas, absorventes, recursos para custos fixos da organização.

: Cesta básica, itens de higiene, fraldas, absorventes, recursos para custos fixos da organização. Nº Famílias : 50

: 50 Redes Sociais: @coletivoculturalesperanca

Distribuição de Cestas Vila Icaraí

Articulação : Rodrigo Olegário Carmelita

: Rodrigo Olegário Carmelita Telefone : 94148-0074

: 94148-0074 E-mail : olegario.carmelita@gmail.com

: olegario.carmelita@gmail.com Endereço : Rua Pesio de Souza Queiroz Filho 382 – Vila Isabel cep: 02846-140

: Rua Pesio de Souza Queiroz Filho 382 – Vila Isabel cep: 02846-140 Necessidades : Cesta bàsica, ítens de higiene, absorvente e máscaras

: Cesta bàsica, ítens de higiene, absorvente e máscaras Nº Famílias: 1300

1300 Redes Sociais: Facebook: Rodrigo Olegário Insta: @olegario.carmelita

Coletivo Samba do Bowl

Articulação : Fábio Lol

: Fábio Lol Telefone : 11 95389-6675

: 11 95389-6675 E-mail : sambadobowl14@gmail.com

: sambadobowl14@gmail.com Endereço : Praça 7 jovens 223 – Elisa Maria

: Praça 7 jovens 223 – Elisa Maria Necessidades : Cesta Básica e ítens de higiene

: Cesta Básica e ítens de higiene Nº Famílias : 2000

: 2000 Redes Sociais:com.br Fcae e Insta: Samba do Bowl

​Comunidade Cultural Quilombo Sambaqui

Articulação : Rosângela Macedo e Marina Piranga

: Rosângela Macedo e Marina Piranga Telefone : 97236-3857

: 97236-3857 E-mail : rosangelamacedomacedo@gmail.com

: rosangelamacedomacedo@gmail.com Conta Bancária : Banco Brasil Ag 3008-2 Cc. 27032-6

: Banco Brasil Ag 3008-2 Cc. 27032-6 Endereço : Rua Itambé do Mate Dentro 450/470 – Jd. Guarani

: Rua Itambé do Mate Dentro 450/470 – Jd. Guarani Necessidades : Cesta Báscica, ítens de higiene e máscaras

: Cesta Báscica, ítens de higiene e máscaras Nº Famílias: 50

50 Redes Sociais: Face: Grupo Sambaqui

​Instituição Arco-Íris

Articulação : Marisa Mateus

: Marisa Mateus Telefone : 11 96172-9659

: 11 96172-9659 E-mail : mateumarisa@gmail.com

: mateumarisa@gmail.com Endereço : Rua Alberto |Buriti, 248 viela 1, Jd. Carumbé

: Rua Alberto |Buriti, 248 viela 1, Jd. Carumbé Necessidades : Cesta Básica e ítens de higiene

: Cesta Básica e ítens de higiene Nº Famílias: 700

​Rede Geração Solidaria

Articulação : José Heleno Gomes de Oliveira

: José Heleno Gomes de Oliveira Telefone : 11 95131-7703

: 11 95131-7703 E-mail : heleno2007@bol.com.br

: heleno2007@bol.com.br Endereço : Rua São Cirilo de Alexandria, 37, Jd. Fontalis

: Rua São Cirilo de Alexandria, 37, Jd. Fontalis Necessidades : Cestas básica, produtos de higiene e limpeza, fraldas, álcool em gel

: Cestas básica, produtos de higiene e limpeza, fraldas, álcool em gel Nº Famílias : 200

: 200 Redes Sociais: Facebook: Rede Geracão Solidária

​Ações Sociais da Cantinho da Vó Tutu

Articulação : Vânia Cristina

: Vânia Cristina Telefone : 99218-1728 / 93203-6116

: 99218-1728 / 93203-6116 E-mail : vnalonso40@gmail.com

: vnalonso40@gmail.com Conta Bancária : Banco do Brasil Ag.6804-7 Cc.23293-9 CPF: 037047398-12 Maria Paulina Avelino

: Banco do Brasil Ag.6804-7 Cc.23293-9 CPF: 037047398-12 Maria Paulina Avelino Endereço : Rua Virajuba, 1099 – Brasilândia

: Rua Virajuba, 1099 – Brasilândia Necessidades : Cesta Básica e ítens de higiene

: Cesta Básica e ítens de higiene Nº Famílias : 450

: 450 Redes Sociais:Instagram: AçõesScoaisVóTutu

​A Voz dos Inocentes (Ação Vegana)

Articulação : Maria de Cássia e Fernado

: Maria de Cássia e Fernado Telefone : 95037-5005 / 961021328

: 95037-5005 / 961021328 E-mail : casfer01@hotmail.com

: casfer01@hotmail.com Conta Bancária :Bradesco Ag. 0055 Poupança. 1030848-8 (Maria de Cássia) Itaú Ag.0609 Poupança: 24117-9/500 (Fernando Luiz)

:Bradesco Ag. 0055 Poupança. 1030848-8 (Maria de Cássia) Itaú Ag.0609 Poupança: 24117-9/500 (Fernando Luiz) Endereço : Rua Projetada, 14 – Pq. Taipas

: Rua Projetada, 14 – Pq. Taipas Necessidades : Cesta Básica, ítens de higiene e roupas

: Cesta Básica, ítens de higiene e roupas Nº Famílias : Famílias em situação de rua

: Famílias em situação de rua Redes Sociais: Instagram: @a voz dos inocentes

Rede Brasilândia Solidária

Articulação : Jabes Campos

: Jabes Campos Telefone : 95037-5005

: 95037-5005 E-mail : campos.jabes@gmail.com

: campos.jabes@gmail.com Endereço : Rua Afondo de Cravalho 16 – Freguesia do Ó

: Rua Afondo de Cravalho 16 – Freguesia do Ó Necessidades : Cesta Básica, ítens de higiene e máscaras

: Cesta Básica, ítens de higiene e máscaras Nº Famílias: 15000

Associação de Moradores do Alto da Vila Brasilândia – AMAVB

Articulação : Claudio Kafé

: Claudio Kafé Telefone : 95330-3566

: 95330-3566 E-mail : amavilabrasilandia@gmail.com

: amavilabrasilandia@gmail.com Endereço : Rua Luiz Faccini 548 – Vila Terezinha

: Rua Luiz Faccini 548 – Vila Terezinha Necessidades : Cesta Básica e alimentos para produção de marmitas

: Cesta Básica e alimentos para produção de marmitas Nº Famílias: 800

Associação Todos Unidos Arco-íris

Articulação : Marta Sampaio

: Marta Sampaio Telefone : 11 98864-7990

: 11 98864-7990 E-mail : martasssampaio2017@gmail.com

: martasssampaio2017@gmail.com Endereço : Rua Milton Jansen de Faria, 13 – Brasilândia

: Rua Milton Jansen de Faria, 13 – Brasilândia Necessidades : Cesta básica, máscara, ítens de higiene, medicamento, roupas rescenacidos

: Cesta básica, máscara, ítens de higiene, medicamento, roupas rescenacidos Nº Famílias :1500

:1500 Redes Sociais: Facebook: Arco-íris

Foto: Mapeamento de Coletivos na Brasilândia/Divulgação