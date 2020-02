Inscrições do Novotec Expresso na Capital terminam amanhã (12)

Para os estudantes do ensino médio que perderam o prazo de inscrição nos cursos do Novotec Expresso, saiba que o cadastro foi prorrogado até amanhã (12). São ofertadas cerca de 3.400 vagas para 25 cursos de qualificação profissional. Para participar, é preciso se inscrever pelo site (clique aqui), com CPF ou e-mail e senha.

Os cursos duram um semestre e são oferecidos no período de contraturno nas escolas estaduais de todo o estado, além de Etecs e Fatecs vinculadas ao Centro Paula Souza. As aulas começam no dia 9 de março.

As opções de cursos são:

Gestão de Pequenos Negócios;

Organização de Eventos;

Técnicas de Vendas;

Confeitaria Básica;

Horticultor Orgânico;

Panificação Básica;

Excel Aplicado Administrativo;

Criação de Sites e Plataformas Digitais;

Desenvolvimento de Jogos Digitais;

Design de Plataforma Digitais e Experiência do Usuário;

Edição de Vídeo – Youtuber;

Marketing Digital;

Operador de áudio;

Suporte a Softwares de Gestão Empresarial;

Auxiliar de Atividades de Laboratório Químico;

Práticas de Gestão de Pessoas;

Design de Moda;

Montagem e Manutenção de MicroComputadores;

Monitor de Recreação;

Desenho no AutoCAD;

Auxiliar de Logística;

Monitor de Turismo Cultural;

Gestão da Produção de Derivados do Leite;

Programação Básica para Android; e

Introdução à Robótica (Programação Arduíno).

Novotec Expresso na Capital

Quando: Até o dia 12 de fevereiro, quarta-feira

Inscrição: www.novotec.sp.gov.br

Inicio das aulas: 9 de março

Foto: Gastão Guedes/Divulgação