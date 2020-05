Inscrições para 200 vagas de emprego no Hospital da Brasilândia termina segunda (11)

Até o dia 11 de maio, segunda-feira, o Hospital Municipal da Brasilândia está realizando uma pré-seleção on-line para áreas de saúde, administrativa e de apoio. Ao todo serão ofertadas 213 vagas de emprego. Os interessados devem se cadastrar até às 14h no link (clique aqui).

A unidade foi recém inaugurada contará com oportunidades com duração de seis meses em áreas da saúde, administrativa e de apoio. Terão prioridade na contratação os candidatos residentes na zona norte de São Paulo.

Os candidatos que forem selecionados participarão da segunda etapa do processo seletivo entre os dias 11 e 13 de maio, na unidade Brasilândia do Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, localizada dentro da Subprefeitura Freguesia do Ó/Brasilândia.

Entre as 213 vagas, estão:

119 oportunidades para a área da enfermagem;

11 de nutricionista;

6 para farmacêutico;

5 para auxiliar de faturamento, e entre outras.

Para participar do processo seletivo é necessário pelo menos seis meses de experiência no setor hospitalar e escolaridade compatível com a área de atuação.

Os cargos que exigem ensino médio são auxiliar de rouparia, recepcionista, faturista, auxiliar de faturamento e auxiliar de prontuários e atendimento (Same), já com ensino técnico podem se inscrever candidatos para enfermagem, farmácia e gasoterapia.

Quem possui ensino superior pode se inscrever para farmacêutico, fisioterapeuta ou nutricionista. As informações sobre salários e benefícios serão informados durante o processo seletivo.