Inscrições para 800 vagas no Cate de trabalho terminam hoje (8)

Até às 20h de hoje (8), quarta-feira, interessados poderão se inscrever em um processo seletivo no Cate (Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedorismo). Serão 800 vagas nas áreas de comércio, serviço e construção civil. Para participar basta preencher o formulário no site (clique aqui) e anexar o currículo atualizado.

A maior quantidade de postos de trabalho está na área de vendas, com 320 vagas e salários que chegam a R$ 1.500. As oportunidades são paras as regiões Sul e Leste da capital. Cerca de 150 vagas são para atuação como vendedor no comércio, sendo necessário ter o ensino médio completo e experiência na atividade.

Já para quem deseja atuar como operador de telemarketing encontra oportunidades nas modalidades ativo e receptivo. A maioria das vagas não exige experiência e há oportunidades para pessoas com deficiência.

Os supermercados foi um dos serviços que não pararam de contratar durante a pandemia. Neste processo seletivo são ofertadas 107 vagas para trabalhar como padeiro, empacotador, repositor, atendente de frios, açougueiro, entre outros. Alguns desses postos exigem pelo menos seis meses de experiência na atividade, sendo necessário também ter entre o ensino fundamental e médio completo. Os salários variam entre R$ 985 e R$ 1.976.

Na construção civil estão disponíveis cerca de 30 postos para atuar como pedreiro, encanador, gesseiro, eletricista, azulejista e ajudante de obra. Os salários vão até R$ 1.841, para algumas vagas de pedreiro o rendimento é R$ 130 por dia de trabalho. Os selecionados irão trabalhar em obras nas zonas Sul, Leste e Oeste da capital.