Inscrições para conselheiros dos CADES de Jaçanã e Casa Verde estão abertas

Quem já realiza práticas de sustentabilidade e tem ideias para transformar sua região, saiba que os conselhos regionais de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz (CADES) de Jaçanã/Tremembé e de Casa Verde/Cachoeirinha estão com inscrições abertas.

As inscrições para o CADES de Jaçanã podem acontecer até o dia 17 de março, já para o da Casa Verde, a data limite é 19 de março. O cadastro em ambos deve ser feito na subprefeitura corresponde da região (confira os endereços no final do texto).

Para se candidatar o interessado deve ter mais de 18 anos e morar ou trabalhar na região das duas subprefeituras. Na hora da inscrição é preciso levar o RG original e uma cópia, um comprovante de endereço ou de trabalho, uma foto 3×4 e uma carta de apresentação com intenções e propostas.

O que é o CADES?

Para quem ainda não conhece, o CADES é um órgão formado pela sociedade e debate e auxilia a gestão municipal nas políticas públicas referentes à preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente.

CADES Jaçanã/Tremembé

Inscrição : 17 de março, terça-feira

: 17 de março, terça-feira Endereço : Subprefeitura Jaçanã/Tremembé – Av. Luis Stamatis, 300

: Subprefeitura Jaçanã/Tremembé – Av. Luis Stamatis, 300 Mais informações: (11) 3397-1000

CADES Casa Verde/Cachoeirinha

Inscrição : 19 de março, quinta-feira

: 19 de março, quinta-feira Endereço : Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha – Av. Ordem e Progresso, 1001

: Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha – Av. Ordem e Progresso, 1001 Mais Informações: (11) 3855-3832