Inscrições para contratação de professores temporários terminam hoje (10)

Hoje (10), segunda-feira, é o último dia para educadores se inscreverem no chamamento público para contratação de professores temporários da rede municipal de ensino para o retorno das aulas presenciais. A inscrição deve acontecer pelo site (clique aqui).

Ainda sem data para acontecer, a gestão municipal já está se preparando para o retorno das aulas presenciais. Na última quinta-feira (6), um projeto que regulamenta a volta às aulas foi aprovado pelos vereadores de São Paulo e aguarda a sanção do prefeito Bruno Covas (PSDB).

As contratações e os salários para cada cargo serão:

Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental I (R$ 332,67 + R$ 22,18 -abono complementar)

Professor de Ensino Fundamental II e Médio (R﹩817,84 + R﹩ 26,95 – abono complementar)

Auxiliar Técnico de Educação (R$ 1.585,16 + R$ 15,31 – abono complementar)

A classificação dos candidatos será de acordo com a pontuação obtida pela apresentação de documentação comprobatória referente ao tempo de experiência no ato da inscrição.

De acordo com pesquisa realizada pela Prefeitura, 78% dos pais de alunos da rede municipal de ensino são contra o retorno das aulas presenciais.

Volta as aulas

O Governo de São Paulo planeja que as aulas presenciais voltem no dia 7 de outubro. No entanto, para que seja autorizado o retorno, a gestão estadual exige que todo o Estado esteja na Fase 3 Amarela do Plano São Paulo.

Segundo a gestão estadual, a retomada será gradual e irá atingir até 35% dos alunos da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. Já para os estudantes dos anos finais do ensino fundamental e todo o ensino médio, a retomada terá o limite máximo de 20%.

Além disso, o Governo de São Paulo recomenda que entre o período de setembro e outubro, os colégios já poderão reabrir para plantão de dúvidas, atividades esportivas, aulas em laboratório, informática e entre outras.