Inscrições para evento que vai contratar mil desenvolvedores em TI estão abertas até sexta (14)

Empresas confirmadas

Entre as empresas confirmadas para participar do Talent Match Week, destacam-se a Avanade, everis, GFT, Impulso e o Banco Inter. Juntas, essas organizações contratam mensalmente mais de cem desenvolvedores de software pela plataforma de capacitação da Digital Innovation One. Os contratados passaram por qualificações em bootcamps e programas de aceleração oferecidos gratuitamente pela startup, por meio de parcerias firmadas com essas companhias.

Para Eric Toyoda, Senior Talent Acquisition Manager na Avanade, o engajamento da comunidade e a qualidade técnica dos talentos contratados diferenciam os programas da DIO. “A DIO faz parte da estratégia de recrutamento e atração de talentos da Avanade. A cada cinco entrevistas, temos três pessoas aprovadas, o que mostra um excelente alinhamento de cultura e perfil técnico dos candidatos.”

Conexão entre empresas e profissionais

Além de facilitar a conexão entre as empresas que querem contratar e a mão de obra qualificada, a DIO busca fomentar a diversidade e inclusão na área de Tecnologia. Entre as verticais disponíveis durante o evento está a “Girls in Tech”, seção criada para destacar os talentos femininos e relacionar as desenvolvedoras de softwares mais bem avaliadas da plataforma.

Entre as verticais disponíveis para contratação, as empresas terão acesso a perfis de estagiários e desenvolvedores especializados em tecnologias, Java, .Net C#, Mobile e Front-end. Com base na curadoria e avaliação da startup, será viabilizada às empresas recrutadoras uma relação com os 50 melhores candidatos em cada vertical.

Os candidatos serão disponibilizados na plataforma dias antes do início das atividades. As empresas participantes terão a semana do evento para entrar em contato com os inscritos e, dessa forma, fazer as entrevistas e contratações.