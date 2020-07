Inscrições para mais de 700 vagas de emprego terminam nesta quinta (30)

Quem está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, saiba que o Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate) abriu processo seletivo para 764 vagas de emprego. A inscrição para participar do processo seletivo acontece pelo site (clique aqui) e deve ser feita até o dia 30 de julho, às 13h.

Os postos de trabalho com maior ofertas são do setor de vendas, somando cerca de 50% do total. Grande parte deste número é destinado para operador de telemarketing nas modalidades ativo e receptivo. Os salários variam entre R$ 998 e R$ 1.500, sendo exigido o ensino médio completo.

Outras vagas de trabalho são para padeiro, cozinheiro, confeiteiro, açougueiro, repositor, atendente de balcão, entre outros cargos no setor de alimentação. Os salários variam entre R$ 1.200 e R$ 1.593, sendo necessário comprovar a escolaridade entre ensino fundamental e médio e experiência na atividade.

Neste processo seletivo também serão selecionados profissionais com deficiência. Os cargos para este profissional serão para área de assistente administrativo e de SAC, além de operador de cobrança bancária, operador de caixa, entre outros. São 34 vagas com salários de até R$ 2.000 para candidatos com o ensino superior em andamento na área da saúde.