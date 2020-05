Inscrições para o Enem 2020 são prorrogadas para até quarta (27)

Por conta da crise do coronavírus (Covid-19), o governo federal acabou prorrogando as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 até quarta-feira (27). Na semana passada o Ministério da Educação havia anunciado o adiamento das provas por até 60 dias.

As inscrições estavam previstas para encerrar na última sexta-feira (22), porém os estudantes ganharam mais cinco dias para de cadastro. As datas do Enem deste ano serão definidas após enquete que será feita com os participantes inscritos, no final de junho, na Página do Participante.

Este será o primeiro Enem no qual serão aplicadas duas modalidades de provas, a impressa e a digital. A opção na escolha da prova digital ficou a critério dos estudantes. Todas as 101.100 vagas para essa modalidade já foram preenchidas.

O valor da taxa de inscrição do Enem é de R$ 85 e deverá ser pago até 28 de maio. Quem tem direito à gratuidade da taxa de inscrição, por se enquadrar nos perfis previstos nos editais do Enem, terá a isenção automática, a partir da análise dos dados declarados no sistema.