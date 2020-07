Inscrições para o Vestibulinho das Etecs termina amanhã (21)

Estudantes têm até amanhã (21), terça-feira, para se inscrever no vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs). Somente na Grade São Paulo e capital paulista, serão oferecidas mais de 16 mil vagas. As inscrições devem ser feitas pelo site (clique aqui).

Diferente dos últimos processos seletivos, o critério para o ingresso nos cursos ocorrerá por meio das notas de Língua Portuguesa e Matemática da primeira série do Ensino Médio ou do primeiro termo do Ensino Médio na modalidade EJA, concluídos até 31 de dezembro de 2019.

Alguns dos cursos com oferecidos pelas Etecs que possuem maio taxa de empregabilidade são: Administração, Enfermagem, Farmácia, Processos Fotográficos e Produção de Áudio e Vídeo.

Para se inscrever em um dos cursos técnicos, o candidato precisa ter concluído ou estar cursando a partir do segundo ano do Ensino Médio. Quem já concluiu ou está fazendo a Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).

Após a inscrição, o interessado deverá imprimir o boleto bancário para pagamento da taxa de R$ 19. O valor deve ser pago até 21 de julho, em dinheiro, em qualquer agência bancária, mediante a apresentação do boleto impresso no momento da inscrição eletrônica, ou pagar, via internet, no banco do candidato.

Foto: Divulgação