INSS começa a testar prova de vida feita pelo celular

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a testar nesta quinta-feira (20) a prova de vida por biometria facial. A novidade, que ainda está em fase de testes, será disponibilizada inicialmente para 500 mil beneficiários selecionados que farão parte do projeto-piloto.

A prova de vida digital será realizada através dos aplicativos do Governo Digital e Meu INSS com o uso da câmera do celular – é necessário que o beneficiário possua um smartphone com câmera frontal

A partir de hoje, o instituto fará contato por SMS, e-mail e telefone, convidando os beneficiários escolhidos para a iniciativa. Para evitar fraudes e ter a certeza de que o segurado está sendo contatado pelo INSS, o remetente que enviará o SMS será identificado como 280-41.

A prova de vida é obrigatória para os segurados que recebem o benefício através de conta-corrente, conta-poupança ou cartão magnético.

Como o INSS usará a base de dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), só serão, nessa fase, selecionadas pessoas que têm carteira de motorista e título de eleitor.

A expectativa é que o serviço de biometria facial esteja disponível para todos os beneficiários ainda em 2020.